Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron este fin de semana, en un evento de lujo

El músico Abel Pintos y su pareja, Mora Calabrese, dieron el sí este fin de semana, con un evento que convocó a familiares y amigos más cercanos en una quinta del partido bonaerense de Cañuelas, en un ambiente cálido.

Las miradas estuvieron puestas en el ingreso de la novia, pero no solo por su vestido, sino porque el artista Jairo fue el invitado que compartió su versión del Ave María y conmovió a los presentes.

El lugar elegido fue la estancia Villa María, en la localidad bonaerense de Máximo Paz, también seleccionado por Luisana Lopilato y Michel Bublé para la celebración de su matrimonio en Buenos Aires años atrás.

Los novios y sus hijos (Guillermina, de la pareja anterior de ella; y Agustín, de su matrimonio con el cantante) y sus familiares más íntimos se instalaron allí días antes, ya que el casco de la estancia tiene 11 habitaciones con vista al parque.

Foto: gentileza La Nación.

La iniciativa fue de Pintos, con el objetivo de celebrar en familia en el lugar desde el principio. Allí también, más tarde, fue donde posaron juntos para la prensa.

Sobre el pedido de matrimonio, Calabrese contó en ese intercambio que “fue sorpresivo, no me lo esperaba para nada”, pero no dudó ni un segundo y aceptó “al toque”.

Foto: gentileza La Nación.-

Por su parte, el artista había relató que "una mañana desperté y me di cuenta que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio. Compré una alianza, volví a casa y le pedí matrimonio".