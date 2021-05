Abogados independientes criticaron al STJ y piden derogar la acordada por la «feria extraordinaria»

Tras la nota enviada por la nueva conducción del Colegio de Abogados General Roca, que solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que concluya la "feria extraordinaria", ahora un importante número de "abogados independientes" también demandó respuestas a los referentes del máximo organismo judicial de la provincia. Y pidieron la inmediata derogación de la acordada que establece esa medida, que tendrá vigencia hasta el 30 de mayo.

Se trata de más de un centenar de profesionales de la Segunda Circunscripción quienes paralelamente a la nota enviada por el colegio y en clara disconformidad, hicieron llegar sus propias críticas a los integrantes del STJ.

Básicamente apuntaron a la acordada 17/2021. "La desazón, angustia, disconformidad e impotencia, que nos generó lo dispuesto en dicha Acordada, nos mueve a efectuar esta presentación, en la convicción que resulta imprescindible la derogación de la misma a partir del 26 de mayo, restableciendo el Servicio de Justicia", indicó uno de los primero párrafos.

Luego señalaron que respetan y defienden la "salud pública" y entienden el contexto que se está atravesando en medio de esta pandemia pero aclararon que ésta no es la misma situación que la que atravesaron el año pasado.

Más allá de esta aclaración, puntualizaron que esta acordada es una "vuelta al principio”, la que consideraron "insólita, inadmisible y desajustada a la realidad".

Y en esta linea abrieron varios interrogantes: ¿si los trabajadores estatales que no realizan tareas presenciales, deben realizar teletrabajo, como ha sido establecido por el Poder Ejecutivo Provincial, por qué los trabajadores judiciales quedan eximidos de ese deber?; ¿cuáles son los perjuicios derivados del teletrabajo en el ámbito del Poder Judicial, que atentarían contra los objetivos establecidos por los Decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y el de nuestra Provincia, que disponen restricciones y nuevas medidas de aislamiento?; ¿qué medidas adoptó ese "Alto Cuerpo", cuando la irrupción de la segunda ola de la pandemia era una verdad a gritos, para evitar la reiteración del receso extraordinario, en iguales términos que el dispuesto en marzo del 2020?; ¿qué previsión se adoptó, tendiente a la extensión del “teletrabajo”, con la millonaria inversión que, se dice, se efectuó en el ámbito del Poder Judicial, para que en situaciones como la que estamos viviendo, la paralización absoluta del servicio de justicia, no sea la única medida, facilista, que deciden adoptar?

Consideraron que resulta "difícil" encontrar respuestas. "...nos llevan a efectuar este requerimiento que, obviamente, no está dirigido a solicitar que nos concedan la gracia de no extender la feria extraordinaria después del 30 de mayo del 2021, sino que apunta de manera directa a requerir la derogación de la Acordada en examen y a garantizar la prestación del servicio de justicia, a partir del próximo miércoles 26 de mayo del 2021", expresaron.

Los abogados "independientes" exigieron que a partir de las herramientas que otorga el "teletrabajo" se normalice inmediatamente el servicio de Justicia tal como lo estableció la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad en la acordada 07/2021.

La paralización no es inocua. Restringe y violenta derechos constitucionales de los rionegrinos y también, porque no decirlo, la economía de sustentación de los abogados, para quienes trabajar en la actividad que elegimos, constituye la única manera digna con la que contamos, para contribuir a nuestro desenvolvimiento material y espiritual y, obviamente, el de nuestras familias. Nota de los Abogados independientes al STJ

"Para que quede claro y no haya lugar a dudas: no requerimos el mantenimiento de turnos para el acceso a Tribunales durante el período de restricciones; no solicitamos la realización de audiencias presenciales; no pretendemos notificaciones en domicilios reales que importen circulación de los trabajadores judiciales. En síntesis: no es nuestro propósito movilizar a los empleados judiciales fuera de sus hogares. Por el contrario queremos cuidarlos de los efectos adversos derivados de la circulación, solicitando que las tareas que deben cumplir para el mantenimiento del Servicio de Justicia, las concreten desde sus domicilios y, de esta manera, no se suspendan los plazos procesales para el dictado de las sentencias y de las resoluciones interlocutorias, que posibilitan el avance de los trámites judiciales", explicaron en otro de los párrafos de la nota.

Por último aclararon que "no entender lo aquí señalado, nos permite pensar que las medidas dispuestas por el Superior Tribunal de Justicia, son el resultado del estado de anestesia en el que ejercen sus funciones, provocado por el depósito en sus cuentas cada treinta días, con feria extraordinaria o sin ella, de las más que dignas remuneraciones que perciben por sus tareas cotidianas, sustancialmente superiores a las de los integrantes de los otros dos poderes del Estado".