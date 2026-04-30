La demanda de combustibles premium crece y se convierte en la principal señal positiva del sector

La venta de combustibles premium volvió a crecer en marzo y se convirtió en uno de los pocos indicadores favorables para el sector, pese al retroceso del consumo total en las estaciones de servicio del país. Foto gentileza.

La comercialización de combustibles volvió a retroceder en marzo en todo el país, aunque dentro de ese escenario de menor demanda surgió un dato que el sector observa como una señal alentadora: los combustibles premium mantuvieron su crecimiento interanual y se consolidaron como el segmento más dinámico del mercado minorista.

Según el “Informe Venta al Público de Combustibles”, elaborado por el portal especializado Surtidores, durante marzo se despacharon 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil en todo el territorio nacional, frente a los 1.420.425 metros cúbicos registrados en igual mes de 2025, lo que representó una caída interanual del 1,83%.

Además, al comparar con febrero y corregir la diferencia de días entre ambos meses, el trabajo indicó que la demanda registró una caída intermensual del 3,09%, una señal de que el consumo sigue afectado por el impacto de los precios y la cautela de los usuarios al momento de cargar combustible.

Sin embargo, el informe destaca que el segmento premium volvió a diferenciarse del resto. La nafta premium creció 2,69% interanual, al pasar de 209.730 m³ vendidos en marzo de 2025 a 215.371 m³ en marzo de 2026, mientras que el gasoil Grado 3 aumentó 6,43%, con un volumen que subió de 230.417 m³ a 245.227 m³ en el mismo período.

En contrapartida, los combustibles tradicionales continuaron en retroceso. La nafta súper, que sigue siendo el producto de mayor participación en el mercado, cayó 4,10%, al pasar de 612.389 m³ a 587.274 m³, mientras que el gasoil Grado 2 descendió 5,82%, con una baja desde 367.888 m³ a 346.487 m³.

Para los operadores del sector, la continuidad del crecimiento en los productos de mayor calidad representa uno de los pocos datos positivos en un mercado que todavía no logra recuperar plenamente sus niveles de consumo. La tendencia refleja que una parte de los usuarios sigue priorizando combustibles premium por sus beneficios en rendimiento, limpieza del motor y conservación mecánica, incluso en un contexto económico más exigente.

El informe remarca que “el consumo de combustibles premium continúa la tendencia de crecimiento de 2025”, lo que confirma que no se trata de un fenómeno aislado sino de un cambio sostenido en el comportamiento del mercado.

Gráfico del informe venta al público de combustibles marzo 2026. Gentileza.

En términos empresariales, el reporte también mostró que YPF continuó liderando ampliamente la comercialización nacional con 771.812 metros cúbicos vendidos en marzo, por encima de Shell, que alcanzó 319.487 m³, y Axion Energy, con 172.210 m³. Además, la petrolera estatal fue la única de las grandes compañías que logró crecer en la comparación interanual, con una suba del 1,03%.

A nivel territorial, aunque el consumo general mostró comportamientos dispares según cada provincia, la evolución del segmento premium fue una constante en gran parte del país, lo que fortalece la expectativa de que esta categoría siga ganando participación dentro del mercado argentino durante los próximos meses.

Gráfico del informe venta al público de combustibles marzo 2026. Gentileza.

En ese contexto, la suba de la nafta premium y del gasoil de mayor calidad se convirtió en una señal positiva para el sector energético, porque permite compensar parcialmente la retracción del volumen total y anticipa una transformación gradual en la estructura del consumo en las estaciones de servicio.

Mientras el mercado en general continúa condicionado por la volatilidad de precios y la pérdida de poder adquisitivo, el crecimiento sostenido de los combustibles premium aparece como uno de los indicadores más favorables del año para una actividad que todavía busca recuperar dinamismo.