Techint perdió la licitación del gasoducto en Río Negro para exportar GNL desde Vaca Muerta: quién ganó

Se confirmó la alianza de empresas que ganó la licitación para realizar el gasoducto que partirá desde Vaca Muerta, atravesará la provincia de Río Negro hasta conectar con el Golfo de San Matías. Otra vez, la oferta de Techint no fue la elegida. Además, Oilfield Production Services (OPS) fue la seleccionada para la construcción de la planta compresora.

El consorcio Victor Contreras-SICIM se quedó con la construcción del gasoducto clave para la exportación de GNL de San Matías Pipeline -conformada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG-.

Según pudo averiguar este medio, el grupo de Paolo Rocca quedó con en segundo lugar luego de ofertar por una suma de US$ 610 millones.

En la competencia por el gasoducto estaban (además de Techint-SACDE) Contreras-Bonatti-Pumpco, OPS, y BTU.

Además de que haya sido la oferta más económica, Victor Contreras-SICIM ofreció una mayor flexibilidad en el pago, dado que no solicitaba anticipo. Además, sumaron una mejor garantía de reaseguro de cumplimiento de contrato, puntos que consideraron clave en un proyecto de gran escala en la que la estructura de costos es muy ajustada.

El proceso licitatorio implicaba la construcción de un gasoducto de 471 kilómetros de extensión y de 36 pulgadas de diámetro para el transporte de gas natural desde Tratayén hasta el Golfo San Matías con una capacidad de transporte de 27 MMm3/d.

Es la segunda vez que Techint pierde una licitación vinculada con Vaca Muerta este año. Anteriormente, Tenaris (una subsidiaria del grupo) perdió la compulsa por los caños del tendido contra Welspun, de origen indio.

Esta licitación generó grandes repercusiones que derivaron en un enfrentamiento público entre el dueño Paolo Rocca -ya que es la única productora de este tipo de tubos en el país- con el presidente Javier Milei, quien denonimó al empresario «Don Chatarrín de los tubitos caros».

OPS ganó la licitación de la planta compresora en Río Negro

Además, también se licitó la construcción de una planta compresora que será instalada en el kilómetro 80 de la traza, en territorio rionegrino, de 46.000 HP de potencia.

En esta participaron OPS, SACDE, PECOM, BTU y Contreras. La oferta más competitiva resultó ser la de OPS, que además presentó las mejores condiciones en términos de garantías y forma de pago. Según trascendió, la adjudicación de ambas obras fue por unanimidad y los contratos ya fueron firmados.