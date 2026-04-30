Creó una startup biotecnológica en Dina Huapi y ahora se suma a las grandes ligas

En noviembre de 2023, Ana Clara Mignaqui fundó una startup de biotecnología en Dina Huapi, a 15 kilómetros de Bariloche. La llamó Amplicon Bricks: bricks significa ladrillo, en inglés; mientras que Amplicon es una palabra técnica ya que refiere a un fragmento de ADN.

«Como nuestra tecnología son ladrillos de ADN que se combinan para generar moléculas, nos pareció que el nombre reflejaba el espíritu. La posibilidad de construir valor desde el ADN», definió esta doctora en Bioquímica que, jamás imaginó el alcance de la startup y que, tres años después, avanzaría en la firma de una alianza con Bioprofarma Bagó, una unidad especializada en biotecnología y oncología.

Este acuerdo incluye la adquisición del 20% de la firma rionegrina lo que implica respaldo financiero, capacidad industrial y know how del sistema de salud.

«Es una startup biotecnológica que, con herramientas biotecnológicas, desarrolla soluciones de diagnóstico y tratamientos para la salud humana, animal y vegetal«, detalló Mignaqui, una marplatense que se radicó en Dina Huapi en 2014.

La firma creó una plataforma tecnológica basada en biología sintética que permite usar “fragmentos de ADN como pequeños ladrillos” y, a partir de allí, diseñar soluciones diversas. Esto permitió el desarrollo de kits de detección molecular —como los PCR conocidos durante la pandemia de Covid-19- y abre la puerta a vacunas y terapias génicas.

Los primeros kits de PCR desarrollados por esta firma permiten detectar siete enfermedades frecuentes en perros y gatos, como Hepatozoon canis o vif vilef -virus de la leucemia felina- que se comercializan desde febrero.

La startup se lanzó en 2023. Foto: gentileza

«Hablamos de virus y bacterias que generan distintos cuadros en los animales. Estamos en proceso de desarrollo y de incorporación de más kits para enriquecer la oferta y aumentar la disponibilidad«, puntualizó Mignaqui que es directora científica de Amplicon Bricks.

Explicó que se trata «una detección molecular que permite complementar la labor del veterinario que, generalmente, basa su diagnóstico en la clínica -en el análisis del animal- y en el análisis de sangre tradicional con microscopio. De esta forma, se detecta el ADN de los distintos agentes causales de la enfermedad«.

Según explicó la especialista, hay desarrollos similares en Estados Unidos o en Europa. «Hablamos de soluciones que están disponibles en el exterior que ahora ofrece el mercado local con un enfoque local«, valoró.

La startup firmó una alianza con Bioprofarma Bagó, una unidad especializada en biotecnología y oncología. Foto: Marcelo Martínez

De empresa unipersonal a un equipo y socio estratégico

Cuando Mignaqui fundó la firma rionegrina era la única socia. Su propósito fue que la ciencia llegara a la sociedad. Con ese primer paso, conformó un equipo de 8 personas (a los que se suman algunos colaboradores externos) para que la iniciativa se convierta en un negocio. «Todo esto nació con una formación muy técnica. Pero el científico, a veces, tiene la mirada muy en hacer, en desarrollar, en la creatividad y falta ese foco del negocio, de la estrategia«, admitió.

Ahora, suma un socio estratégico como Bioprofarma Bagó con el foco en llevar nuevos productos al mercado. «¿Todo esto qué nos permite? -acotó-. Una sinergia enorme porque una cosa es la mirada en la innovación y la biotecnología; otra, el conocimiento del sector y el negocio. La capacidad de comprar equipos, avanzar en desarrollos porque todo requiere mucha inversión«.

Los kits de PCR salieron al mercado recién en febrero, después de más de dos años de trabajo. Mignaqui resaltó que los tiempos de una empresa biotecnológica difieren de cualquier emprendimiento tradicional ya que requiere más años de desarrollo.

«Si pensamos que arrancamos en 2023, para un emprendimiento tradicional es mucho tiempo. Pero si hablamos de biotecnología es muy poco tiempo. Todo lo que es vacunas y terapias llevan años inversión y trabajo hasta que se logra poner el producto en el mercado«, mencionó.

Si bien hoy el primer paso de la empresa son los kits de PCR para sanidad animal, avanza en desarrollos más complejos en vacunas y terapias génicas. Por eso, el equipo está integrado por especialistas en biotecnología, medicina, veterinaria y propiedad intelectual.

La startup se lanzó en 2023. Foto: gentileza

Soluciones terapéuticas

«Somos una compañía apasionada por la ciencia. Participamos de la Cámara Argentina de Biotecnología, en diversos eventos internacionales y buscamos innovación para traer a Argentina y colaborar con pacientes que atraviesan patologías complejas y que tal vez, no encuentran una solución terapéutica«, sintetizó Leonardo Fernández, gerente general de Bioprofarma Bagó y ahora, accionista de Amplicon Bricks.

En relación a la alianza con la compañía de Dina Huapi, destacó «la pasión, la ética y la calidad humana, más allá de la envergadura de los proyectos». Si bien se definió como «más expertos en salud humana que animal, confiamos en poder acercar a la comunidad médica y a los pacientes, en general, soluciones terapéuticas a patologías hoy que no la tengan«.

En tanto, Marcelo Grabois, asesor de propiedad intelectual de Amplicon Bricks, aclaró que «al usar el ADN, los proyectos abarcan terapias génicas, vacunas. Ojalá en un futuro cercano podamos decir que exportamos tecnología de salud humana».

La startup firmó una alianza con Bioprofarma Bagó, una unidad especializada en biotecnología y oncología. Foto: Marcelo Martínez

BioArgentina, con sede en Bariloche

BioArgentina es la jornada anual clave de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) que reúne a investigadores, startups y empresas líderes para impulsar la innovación biotecnológica. Esta 13 edición se realizará en Bariloche el 11 de noviembre en el hotel Sheraton.

«El espíritu de BioArgentina es reunir a una comunidad que piensa, que crea y que se anima, incluso cuando el futuro parece incierto. Este año, por primera vez, BioArgentina se hará en Patagonia. La biotecnología no es solo una industria: es un proyecto de país”, destacó Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la CAB.