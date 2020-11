Aborto, grieta y futuro, los ejes de Sztajnszrajber en Yo Pienso

Darío Sztajnszrajber dejó definiciones contundentes en su charla en el cierre de ciclo de Yo Pienso 2020, en la que se propuso hablar del futuro y de los temas actuales de la Argentina.

El filósofo fue convocado por RÍO NEGRO para concluir una serie de entrevistas por streaming que propusieron analizar las perspectivas del país más allá de la actualidad. Por eso Sztajnszrajber aportó su mirada respecto del futuro, la muerte de la Diego Maradona, la ley del aborto legal, la diversidad, la grieta, entre otros temas.

El futuro

- “Me cuesta mucho pensar el futuro a partir de la variable mejor-peor, como categorías que de algún modo tengan algún viso de fundamentación. Primero porque el futuro nunca está a la mano, el futuro es lo que siempre está más allá de tu presente. Siempre está en estado de posibilidad, entonces no se puede decir si va a ser mejor o peor, te deja la puerta abierta siempre a un grado de credibilidad que se sustrae a la lógica de fundamentación del presente”.

- “Vos tenés una proyección que hacemos hacia el futuro muy desde el presente. Vos tenés por un lado esa especie de expectativa y de esperanza que ponés ahí adelante, pero va a estar siempre ahí adelante. La esperanza tiene también una estructura abierta porque la esperanza supone justamente la constatación que hay algo que todavía no se dio, entonces cuando se cumpla lo que uno estaba esperando, ya no es esperanzable y hasta nacerían nuevas esperanzas de otras cosas”.

- “Todo futuro imaginado es un presente proyectado y siempre que te imaginás al futuro, te lo imaginás desde las categorías del presente y cuando el futuro llega muchas veces no tiene nada que ver con lo que planificaste y te sorprende y te lleva puesto también”.

Aborto

- “En nuestra sociedad hay muchísimos sectores que estamos a favor de la ley del aborto y que es más que la proyección de un futuro hacia un presente inmediato porque la ley ya fue presentada por el Poder Ejecutivo”.

- “En una sociedad democrática, el Estado debe garantizar que las diferentes concepciones metafísicas convivan y que ninguna en nombre de su verdad aniquile a la otra. Lo que estamos viviendo hoy con el tema del aborto es que en realidad hoy por hoy la ley no es ecuánime porque aquel/aquella mujer que quiera hacerse un aborto lo tiene prohibido, es mucho más justo que el Estado legisle para que cada uno de la puerta de su casa para adentro decida lo que quiere”.

- “Una ley del aborto no va a obligar a nadie a abortar pero va a darle la posibilidad a la mujer que quiera abortar a que pueda hacerlo. El proyecto que mandó el ejecutivo contempla también un Estado presente acompañando a la mujer que decide tener a su hijo, con la ley de los mil días”.

Diversidad

- “Habría que 'poder medir' hasta qué punto las llamadas leyes de ampliación de derechos, en el caso de las diversidades, han generado o no una legitimación o una representatividad en la sociedad civil. No se si hay tanta reacción en contra”.

- “El matrimonio igualitario está en camino de ser lo que el divorcio fue hace 30 años. No significa que no haya sectores muy conservadores que se sigan oponiendo al casamiento no heterosexual pero creo que después de 10 años es una demostración también para discutir la relación de la política y la sociedad, si la política viene a representar lo que la sociedad demanda o si la política tiene también algún punto más vanguardista, viene a dirigir”.

- “Creo que fueron leyes (divorcio y matrimonio igualitario) que en su momento por ahí no tenían un consenso tan amplio, pero fueron pasando los gobiernos y son leyes que siguen quedando”.

La grieta

- “Las grietas más profundas que viví, las situaciones más fuerte que viví en relación a la grieta fue en mi casa, al interior de mis nucleos familiares pero no en términos políticos si no de cómo pensamos la vida. En ese sentido si hay un deseo de construir con el otro, limás asperezas, llegás a acuerdos”.

- “He tenido vínculos en los que realmente en temas capitales tenía tanta diferencia como la que puede tener Máximo Kirchner con Fernando Iglesias, y sin embargo me puse de acuerdo, que no significa pensar igual, significa que igual seguimos juntos porque admitimos que una familia o una pareja nunca es una fusión, sino construir desde la diferencia y lo que más vale en una pareja es la diferencia. ¿Si en tantas parejas y en tantas familias lo hemos logrado porqué no lo podemos lograr en el ámbito público, en el ámbito social?”.