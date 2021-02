Abrieron el chat de los enfermeros que cuidaban a Diego Maradona

Una indigestión con camarones provenzal que derivó en un cuadro de vómitos, la caída en la habitación, las peleas con los médicos, las reiteradas negativas a que lo controlen, su falta de apetito y hasta un alerta para quedar cubiertos "en la parte legal", son algunas de las situaciones registradas en el chat de los enfermero que atendieron a Diego Armando Maradona en la casa donde falleció el 25 de noviembre pasado.

El grupo de WhatsApp lleva el nombre de "Tigre" y está transcripto en 12 fojas -a la que tuvo acceso Télam-, del cuerpo 1 de la causa en la que se investiga la muerte del excapitán de la selección argentina campeona del mundo en México 86.

El chat fue creado para que los enfermeros de la empresa "Medidom" que cuidaron al "10" reportaran a sus superiores y a los médicos coordinadores de la prepaga Swiss Medical, el parte diario y cualquier eventualidad que surgiera en la casa del barrio San Andrés de Tigre.

Los diálogos -aportados por el enfermero imputado Ricardo Almirón- son parte de los elementos que analizaron los fiscales para sostener la hipótesis de que esa internación domiciliaria tuvo falencias que pudieron haber derivado en la muerte del "10" y, por lo tanto, en un posible "homicidio culposo".

Incluso, el único médico clínico que llegó a ver una sola vez a Maradona en Tigre mostró su preocupación por lo dificultoso que era Diego como paciente al afirmar en este chat: "Cubramos la parte legal".

Uno de los últimos intercambios.

Los siguientes son algunos de los mensajes. Los únicos que aparecen con nombre completo son los enfermeros imputados, al resto solo se los identifica con nombre de pila y cargo:

•13/11/2020:

15:10 - Dr. Pedro (clínico de Swiss Medical): Por lo que vimos y pudimos evaluar ayer el paciente se había automedicado con Rapilax. Sugiero como le expresé ayer al paciente, que un nutricionista le revise la dieta (...), así evitamos agregarle más medicación a la que ya toma que es bastante.

21:46 - Ricardo Almirón (enfermero): Diego tiene el pie derecho medio edematizado. Me pregunto si puede haber alguna medicación para desinflamar.

21:47 - Recién cenó. Y fue al baño a vomitar. Pregunta si se le podrá dar algún antiemético.

21:48 - Dra. Nancy (coordinadora de Swiss Medical): Llamen a emergencias para que lo evalúen.

21:53 - Dr. Pedro: Para el miembro, que lo mantenga elevado. Respecto de los vómitos, Reliveran gotas pero coincido con Nancy que antes se lo evalúe. ¿Qué comió?

21:58 - Dra. Nancy: Una bomba lo que comieron.

21:58 - Almirón: Comió brócoli con camarones y provenzal. Y Diego no quiere que ingrese ambulancia.

22:02 - Dr. Pedro: Sugiero se le ofrezca la asistencia de la ambulancia y en caso de negarle se lo medique con Reliveran.

22:03 - Almirón: Se niega a que vengan médicos. Reliverán gotas no tenemos. Ya envío a comprar.

22:06 - Dr. Pedro: Dale 10 gotas y que afloje a la comida. Y veamos la posibilidad de que un nutricionista le revise la dieta.

22:14 - Dra. Nancy: "Si no quieren, ya es responsabilidad de ellos", respuesta de su psiquiatra cuando le informé que se indicó llamar a un móvil.

•14/11/2020:

7:30 - Cynthia (enfermera): Buen día. Descansó toda la noche. Se despertó molesto, manifiesta que lo invaden. No quiso que controle signos vitales.

•16/11/2020:

20:40 - Mariano (coordinador de enfermeros): Resumen de la enfermera de la tarde: 8:10 se levantó, saludó con un beso. Fue al baño y al salir pidió que me retire. Estaba el custodio, y me pidió que me quede afuera. Sintió que hablábamos y volvió a repetir que me retire "piba, cambiate y andate a tu casa". Se volvió a acostar, me dijeron que me quede en el coche sentada. Estuve desde las 8:30 a 12:30 que se despertó, le preparé las pastillas y se las llevó su sobrino Joni. Luego estuve afuera.

•17/11/2020:

20:16 - Dahiana Madrid (enfermera): En el horario de la tarde pasó el Doc Luque, el cual lo encontró estable. Los puntos se le retirarán el viernes por pedido del paciente, y al Doc también le pidió que se retire.

•18/11/2020:

12:34 - Dahiana Madrid (enfermera): El paciente en el día de hoy se cayó dentro de su habitación. Está estable, se medicó por medio de su sobrino. Está la Doc Agustina Cosachov, a la espera del psicólogo. Se agrega nueva medicación.

14:04 - Estuvo el psicólogo y también pidió que se retire.

•19/11/2020:

7:57 - Ricardo Almirón (enfermero): En el día de ayer el paciente estuvo de mal humor. Durante la tarde rechazó la atención de los médicos, clínico y nutricionista. También a su cirujano Luque. No quiso estar con sus hijas. Durante la tarde y noche continuó descansando. Refiere no tener apetito. Se realizó control de signos vitales. Se administró medicación y estaba de buen humor durante la noche.

14:14 - Dr. Pedro (clínico de Swiss Medical): ¿Cómo ven que vayamos hoy el nutri y yo? ¿Está de ánimo?

14:16 - Dahiana Madrid (enfermera): Le sugiero que hablen con su hija Gianinna y con la familia. Para ver su opinión.

14:51- Dr. Pedro: Programamos para martes o miércoles, no hay problema. Lo único nosotros y como sugerencia, cubramos la parte legal. Dios quiera que pase bien el fin de semana y que esté lo mejor posible. Pero si hay algún evento desfavorable, quedemos cubiertos que no se le pudo hacer el examen, ni solicitar exámenes complementarios por razones ajenas a nosotros.

20:11 - Dr. Pedro: ¿Signos vitales?

20:12 - Dahiana Madrid: No se dejó tomar conmigo.

20:12 - Dr. Pedro: OK, dejémoslo consignado.

20:27 - Mariano (coordinador de enfermeros): Sí, registro de hora y acción a la que se niega firmado. Todo tiene que tener un respaldo legal.

•20/11/2020:

11:48 - Dahiana Madrid (enfermera): Paciente medicado, neurocirujano retira los puntos. Está de buen humor.

•24/11/2020 (Día previo a la muerte):

16:57 - Dahiana Madrid (enfermera): El paciente continúa en su habitación. Medicado, refiere no tener apetito.

21:38 - Por la tarde continúa en su habitación. Se le alcanzó un té con galletitas, refiere estar sin apetito y quiere descansar.

21:54 - Ricardo Almirón (enfermero): El paciente se encuentra descansando en buena forma. Se rehúsa a comer, buena ingesta de líquidos.

21:55 - Se administra medicación indicada y se realiza control de signos vitales.

22:22 - Dr. Pedro (clínico de Swiss Medical): Mañana está contemplado realizar una visita médica junto al nutricionista y trataremos de ajustar la dieta y estas situaciones. Esperemos esté accesible y receptivo.

•25/11/2020 (Día del deceso)

8:01 - Ricardo Almirón (enfermero): El paciente continúa descansando en buena forma. Se rehusó a ingesta de sólidos, buena entrada de líquidos. Saludos cordiales.

8:52 - Dahiana Madrid (enfermera): Buenos días, paciente continúa descansando.

12:42 - Dra. Nancy (médica coordinadora de Swiss Medical): Por favor novedades del domicilio. Está yendo un móvil en código rojo.

12:43 - Dr. Pedro (clínico de Swiss Medical): ¿Qué pasó?

12:43 - Dra. Nancy (coordinadora de Swiss Medical): Refieren que están reanimando. No tengo más info.

•26/11/2020 (Día posterior al deceso):

14:09 - Dahiana Madrid (enfermera): Hola buenos días. Pido disculpas por ayer no haber podido contestar. Pero intervine desde el inicio con RCP, y colaboré con todo el accionar hasta el final. En el cual se constata óbito.

