A 23 años de la desaparición de Sergio Ávalos, la UNCo prepara un homenaje para «renovar el reclamo de justicia»

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) realizará un homenaje a Sergio Ávalos a 23 años de su desaparición. En el marco del mes de la memoria para la casa de estudios, llevarán a cabo una charla abierta para «renovar el reclamo de justicia».

El evento tomará lugar este martes 16 a partir de las 18 en el aula 42 de la Facultad de Economía y Administración.

Sergio era de Picún Leufú y cursaba en el primer año de la carrera de Contador Público. En la ciudad, se alojaba en las residencias estudiantiles que hoy llevan su nombre. La última vez que fue visto ocurrió el 14 de junio de 2003, en la ciudad de Neuquén.

Aquella madrugada, Sergio había salido al reconocido local bailable «El Fuerte» (también conocido como Las Palmas), ubicado en Primeros Pobladores 2000.

Testimonios permitieron confirmar que Ávalos fue visto por última vez dentro del boliche entre las 6:30 y 7:00 de la mañana, tras lo cual se le perdió el rastro. Su desaparición fue denunciada el 17 de junio de 2003 por Martín Eduardo Herrera, encargado de la residencia estudiantil, en la comisaría Primera de Neuquén.

«Desde aquel momento, la familia y las autoridades de la UNCo reclaman justicia y conocer la verdad sobre el destino del estudiante», resaltaron desde la universidad.

Caso Sergio Avalos: cuál fue el último avance de la Justicia

La investigación estuvo a cargo de la fiscal González Taboada y del exjuez Marcelo Muñoz, quien ahora es defensor de Patricio Sesnich, imputado como uno de los principales sospechosos de la desaparición de Ávalos.

Después de más de una década, en diciembre del 2014, el expediente pasó a la justicia federal. El 28 de julio del 2025 el nuevo juez, Gustavo Villanueva, dictó 19 procesamientos de personas consideradas coautoras o partícipes necesarias de la desaparición forzada del estudiante universitario de Picún Leufú. La medida no está firme.

Entre los imputados se encuentran militares y policías de Neuquén, tanto retirados como en actividad, que trabajaban en el boliche «Las Palmas» la noche en que Sergio desapareció. También están acusados el dueño del local, Pedro Nardanone, y el encargado, Patricio Sesnich, quien era su yerno.

Según la resolución del juez federal Gustavo Villanueva, se sostiene que Ávalos «fue retenido dentro del lugar y posteriormente trasladado para su ocultamiento a otro u otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha, en circunstancias hasta el momento desconocidas».

El magistrado considera probado que Sergio «fue privado de su libertad». La investigación ha logrado «circunscribir» que aquella no fue «una noche tranquila», sino que «existió cuanto menos una pelea que generó la presencia de sangre en la enfermería, que una persona fuera golpeada por la seguridad en el denominado ‘túnel’ y un altercado generado por el sistema de ticket-vaso». Si bien el caso aún no está cerrado, estos elementos son clave para la causa.

Mientras tanto, el pasado abril la justicia federal abrió un legajo «Caso Ávalos II» para tratar de determinar si hubo delitos como encubrimiento mientras la causa estuvo en poder de la provincia de Neuquén.

En este caso se hará «un relevamiento integral de las actuaciones» de estos exfuncionarios de la provincia de Neuquén, que estuvieron al frente de la investigación desde 2003 hasta que pasó a la justicia federal en 2014.

La fiscal federal subrogante Vanesa Soledad Rebolledo Venancio solicitó al juez, como medida de prueba, que la revisión tenga como objetivo «identificar lapsos de inactividad, medidas omitidas o tardíamente adoptadas, inconsistencias documentales y la trazabilidad de los elementos de prueba incorporados» durante el período en que el legajo tramitó en el ámbito de la justicia provincial.

«Pudieron haber incidido en el normal desarrollo de la investigación penal mediante la neutralización, desvío o debilitamiento de líneas investigativas relevantes», especula la funcionaria.

En la lista se encuentra la fiscal provincial que intervino en el caso, Sandra González Taboada, y 11 expolicías, entre ellos exjefes y exsubjefes.

En la lista de imputados, además de no figurar el juez de la causa, aparece el exjefe de policía Juan Carlos Lezcano, quien falleció en 2018. La nómina completa la integran:

• Sandra González Taboada; Fiscal a cargo de la Fiscalía de Graves Atentados Personales-,

• Osvaldo Almendra; Comisario del Departamento Seguridad Personal-,

• Gustavo Javier Delaloye; Principal del Departamento de Seguridad Personal-,

• José Rosas Orellana; Subjefe de la Policía de Neuquén hasta el 16 de diciembre de 2003-,

• Walter Néstor Cofré; Jefe de la Policía de Neuquén a partir del 16 de diciembre de 2003-,

• Julio Alberto Trepat; Subjefe de la Policía de Neuquén a partir del 16 de diciembre de 2003-,

• Claudio Rogero; Instructor de Turno de la Comisaría Segunda de la ciudad de Neuquén para la fecha de la desaparición-,

• Marcos Ariel Guzmán; Secretario de la Comisaría Segunda para la fecha de la desaparición-,

• Emilio Díaz; Ayudante de la Policía de Neuquén para la fecha de la desaparición-,

• Diego Hugo Piccioli; Comisario Mayor, Director de Información de Estado del Departamento de Seguridad Metropolitana- y

• Rubens Fabian Rebuffo; Subinspector de la Comisaría Segunda.