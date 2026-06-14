Disolvieron desde el Gobierno nacional a otras nueve cooperativas y una mutual de Neuquén

Por medio de una medida similar a la que tomó en mayo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) canceló la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de 9 entidades de este tipo en Neuquén.

La decisión se comunicó el viernes por medio de una publicación en el Boletín Oficial e incluyó también a una mutual con presencia en la provincia.

El mes pasado, en una resolución de las mismas características, el Inaes ya había dado de baja a otras seis organizaciones locales.

Según se precisó en ese momento desde el Gobierno provincial, las entidades alcanzadas por esta clase de disposiciones llevan tiempo sin tener actividad, situación que por lo general habilita su salida del registro.

Muchas de ellas fueron creadas para apuntalar proyectos de construcción, trabajo y vivienda, aunque también se detectaron casos de entidades abocadas a rubros más específicos como la fruticultura.

El listado de entidades dadas de baja por el Gobierno nacional

La disposición del viernes último alcanzó a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo «Parque Patagonia» Limitada (Chos Malal), la Cooperativa Frutícola y de Consumo Comahué de Centenario Limitada (Centenario), la Cooperativa de Trabajo de Servicios Generales del Sur Limitada (Neuquén), la Cooperativa de Trabajo «Premium» Limitada (Neuquén) y la Cooperativa de Vivienda Confluencia Neuquina Limitada (Neuquén).

También abarcó a la Cooperativa de Trabajo y Consumo «Vida Natural» Limitada (Plottier), la Cooperativa de Vivienda Islas Malvinas Limitada (Las Lajas), la Cooperativa de Trabajo Emprendimiento Bouquet Roldán Limitada (Neuquén) y la Cooperativa de Trabajo Avance Limitada (Neuquén).

El Inaes, además, canceló la inscripción en el Registro Nacional de Mutuales de la Asociación Mutual de los Trabajadores de las Municipalidades y de las Comisiones de Fomento de la Provincia del Neuquén (MU.TRA.MUN.CO), con domicilio en la capital provincial.

En todos los casos, se informó, existen recursos oponibles a la resolución, como la revisión, la reconsideración, la aclaratoria y el recurso de alzada, con plazos de 30, 20, 5 y 30 días hábiles respectivamente.

De igual modo, las entidades que lo requieran podrán iniciar acciones judiciales, de acuerdo al artículo 25 de la ley 19.549, modificada por la ley 27.742.