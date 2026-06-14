¿Cómo funcionará el colectivo KoKo en el Alto Valle? Los horarios para viajar entre Regina y Neuquén este lunes feriado

Este lunes 15 de junio es feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y por esta razón la empresa KoKo con funciones en la región del Alto Valle, aplicará modificaciones en sus servicios.

¿Cómo funcionará el colectivo KoKo en el Alto Valle?

La empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén informó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».

Las unidades que saldrán a la calle tendrán frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y harán un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.

Según la información brindada por la agencia ubicada en Roca, Roca Viajes, los horarios para viajar desde Regina a Neuquén este lunes son los siguientes:

En tanto, para viajar desde Neuquén a Villa Regina, serán:

La empresa KoKo recomendó acudir a la aplicación en PlayStore con el fin de seguir el recorrido y advertir si hubo alguna demora en el servicio.