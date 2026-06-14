Accidente fatal en Ruta 22: murió un hombre atrapado en el incendio de un auto en Río Negro este domingo

Un accidente fatal se registró este domingo 14 de junio sobre la Ruta 22 en Río Negro. Un hombre murió atrapado en su vehículo mientras se prendía fuego. Investigan las circunstancias del siniestro.

Según indicó el comisario José González a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 19 sobre la ruta nacional en el kilómetro 1.136, a la altura del kartódromo de Godoy.

Allí, según las primeras versiones, un auto que iba en dirección a General Roca perdió el control al realizar una maniobra de sobrepaso, impactó contra el guardarrail central y se incendió por completo.

Como consecuencia del incidente, las autoridades reportaron una víctima fatal que se encontraba en el interior del vehículo. Fuentes policiales indicaron a LCR Digital que el conductor tenía más de 70 años y era oriundo de Villa Regina.

Investigan la muerte de un hombre sobre la Ruta 22 en Río Negro

Trabajaron en el lugar personal de Bomberos, unidades policiales de la zona y Gabinete de Criminalística de Villa Regina.

Además, la Fiscalía en turno dispuso llevar a cabo las pericias correspondientes para lograr determinar la mecánica del siniestro.