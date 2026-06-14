Rolando Figueroa anunció el despido de un experimentado funcionario de Neuquén que no iba a trabajar

La decisión se comunicó durante un acto en San Martín de los Andes. Foto: archivo Matías Subat.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció el sábado pasado el despido del exfuncionario de las gestiones de Jorge Sobisch y Jorge Sapag, Rodolfo Kaiser, debido a las reiteradas inasistencias que registró en su puesto de trabajo.

La medida fue tomada por decreto y generó un comentario del mandatario, quien la vinculó con las distintas acciones promovidas para combatir «los privilegios» dentro de la administración pública provincial.

Quién es el funcionario despedido por Rolando Figueroa

Kaiser, vinculado políticamente al Movimiento Popular Neuquino (MPN), contaba con una larga trayectoria en el Estado, que se remonta a 1999 cuando fue designado en el área de Función Pública.

Después de pasar por el ministerio de Educación y ser presidente del Instituto Autárquico del Desarrollo Productivo (Iadep), en una gestión que estuvo salpicada por presuntas irregularidades administrativas, regresó al Estado en 2008, como funcionario del área de Vivienda.

Unos años después fue designado al frente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU-ADUS), cargo que ocupó hasta su salida, en 2015.

Figueroa se refirió al tema durante un acto de entrega de escrituras en San Martín de los Andes, donde defendió la iniciativa de su gestión para terminar «con los privilegios de los políticos y las jubilaciones de privilegio».

En ese contexto el gobernador denunció la presencia de «ñoquis por todos lados» al principio de su gobierno y, luego de repasar las medidas tomadas al respecto, anunció que «hoy (por el sábado) terminamos despedir a uno que precisamente manejó Vivienda muchos años«, en referencia a Kaiser.

«Lo pudimos echar después de tantos años sin trabajar y de cobrar de todos los neuquinos, de querer una jubilación de todos los neuquinos«, agregó.

El trámite que terminó con la cesantía

Según pudo conocer este diario, Kaiser trabajaba al momento de su desvinculación en la Agencia de Desarrollo Sustentable (ADUS), cartera que le inició un sumario administrativo «por presunto abandono del servicio al advertirse la inasistencia del mismo durante el periodo que abarca desde el 10 de diciembre de 2023 al 25 de julio de 2024″.

El organismo denunció el incumplimiento de «sus deberes» como funcionario público y encuadró el caso con los artículos correspondientes del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén.

Luego de darle curso al sumario, rechazar su renuncia al puesto y suspender el trámite para habilitar su jubilación, el Gobierno finalmente resolvió cesantear a Kaiser, en acuerdo a su vez con el ministerio de Infraestructura y el área de Recursos Humanos de la Provincia.