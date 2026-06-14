Con un gol sobre el final, Costa de Marfil le ganó a Ecuador en su presentación en el Mundial 2026

Con un gol sobre el final del partido, Costa de Marfil le ganó 1 a 0 a Ecuador por el grupo E del Mundial 2026 en el que más temprano Alemania goleó 7 a 1 a Curazao.

El equipo sudamericano, dirigido por Sebastián Beccacece, tuvo sus mejores ocasiones en el primer tiempo con dos tiros en el travesaño, uno de John Yeboah desde afuera y otro de Alan Minda, mano a mano.

En el complemento, el desarrollo cambió y los africanos generaron más peligro. También tuvo un tiro en el travesaño en un remate de Elye Wahi. La mejor de Ecuador fue con un fuerte remate de Gonzalo Plata que tapó el arquero.

Cuando parecía que terminaban en empate, Costa de Marfil abrió el marcador a los 90′ con un preciso zurdazo de Amad Diallo, joven delantero del Manchester United, que ingresó en el segundo tiempo.

¡¡LA CALIDAD DE UN CRACK DEL MANCHESTER UNITED!! Luego de una gran corrida de Singo, zurdazo de primera de Diallo para el agónico 1-0 de Costa de Marfil ante Ecuador.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4lj4u3Fe2n — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2026

Ecuador lo buscó en los 8 minutos de adición pero no pudo conseguir el empate. Llevaba 19 partidos invicto. El próximo sábado enfrentará a Curazao mientras que los marfileños se medirán con Alemania.