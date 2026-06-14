Corredor bioceánico: el proyecto de Neuquén contempla asfalto y un paso a Chile con aduana integrada

El proyecto para desarrollar un corredor bioceánico que atraviese el norte de Neuquén y consolide la integración con Chile dio un paso más.

Luego del encuentro binacional que se realizó el miércoles último con autoridades provinciales y del vecino país, el Gobierno neuquino publicó una «invitación a expresión de interés» para realizar una parte de proyecto ejecutivo que tiene como objetivo asfaltar el paso internacional Pichachén.

La consolidación de este cruce fue uno de los ejes de la reunión con los representantes trasandinos, en una comitiva que estuvo encabezada por el gobernador de la región del Biobío, Sergio Giacaman, y la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón.

El plan contempla el asfaltado de 90 kilómetros para unir la localidad de Andacollo, donde hoy termina el pavimento de la Ruta 43, con el paso fronterizo, interviniendo diferentes tramos de las rutas provinciales 38, 57 y 6.

La obra cuenta con financiamiento del Banco Mundial y el viernes, de acuerdo al Boletín Oficial de Nación, la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) hizo pública una convocatoria para las firmas de consultoría vial interesadas en realizar parte del proyecto ejecutivo.

El llamado, que dará lugar más adelante a la licitación, se hizo para dos secciones de la pavimentación de la Ruta Provincial 6, desde el empalme con la Ruta Provincial 57 hasta Puesto Moncol y desde Puesto Moncol hasta el paso Pichachén.

Obras viales y aduana integrada, entre los compromisos

El encuentro realizado la semana pasada incluyó la firma de una declaración conjunta, donde los gobiernos subnacionales de Neuquén y Biobío se comprometieron a impulsar la materialización del corredor bioceánico y, además, de una aduana que funcione de forma compartida en Pichachén.

Según se indica en el texto, al que obtuvo acceso Diario RÍO NEGRO, la Provincia hizo énfasis en este último punto, para instalar un Sistema de Controles Integrados en el cruce internacional que albergaría tanto a las autoridades chilenas como a las argentinas.

Las gestiones incluirían a un amplio abanico de organismos nacionales como los ministerios de Relaciones Exteriores, el de Seguridad, el del Interior y de Economía, como consecuencia de la participación de diversas dependencias oficiales y fuerzas de seguridad, como es propio de un paso internacional.

La propuesta hace eje en el nuevo Complejo Fronterizo que Chile está construyendo en el paso y pretende inaugurar a fines de este año.

En una entrevista con radio Cumbre, el jefe de Gabinete provincial, Juan Luis «Pepé» Ousset, se refirió a la iniciativa y dijo que va a tener «una trascendencia impresionante».

Sobre la propuesta de instalar las dos aduanas en un mismo edificio, indicó que «es la idea» y que «se firmó un compromiso en ese sentido» con el objetivo de lograr los permisos necesarios por parte del Gobierno nacional.

Las otras rutas que se intervendrán

El corredor bioceánico incluye a su vez la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 6 entre la Ruta Nacional 40 y Rincón de los Sauces, así como también de la Ruta Provincial 21 para vincular el norte de Neuquén con las localidades de El Cholar, El Huecú y Loncopué.

De acuerdo al Ejecutivo provincial, también se impulsarán mejoras sobre la Ruta 40 y la búsqueda de financiamiento para asfaltar la Ruta Provincial 57 en Río Negro, trabajo que permitiría llegar por asfalto hasta el límite interprovincial, en la zona de Octavio Pico, desde la Ruta Nacional 151, al norte de Catriel.

«Se está comenzando, tenemos el financiamiento y se están dando los pasos que hacen falta para avanzar con el proyecto ejecutivo», precisó Ousset, quien vaticinó una etapa de crecimiento para el norte de la provincia, en función del turismo y el comercio que llegará de concretarse la pavimentación.

Biobío, por su parte, también dio su compromiso para consolidar la infraestructura del paso internacional y la pavimentación de la Ruta Q-45, en el tramo comprendido entre el sector de Chacay, cercano a la Central Hidroeléctrica El Abanico, y Pichachén.

Se trata de un tramo con longitud aproximada de 58 kilómetros, que recorre sectores de alta montaña y complejas condiciones meteorológicas.

Para garantizar la operatividad y continuidad del cruce fronterizo, especialmente en la temporada de nieve, el gobierno de la región trasandina informó además que «gestionará el financiamiento de maquinaria vial especializada destinada al despeja y mantención» de la Ruta Q-45.