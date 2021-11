Accidente fatal en el Lácar: investigan homicidio culposo a la espera de las pericias

La fiscalía avanza en la investigación para determinar qué sucedió durante la madrugada del 20 de octubre, cuando un vehículo con tres ocupantes desbarrancó por la ruta de los Siete Lagos y cayó al Lago Lácar. Una de las acompañantes falleció por los golpes tras caer unos 70 metros. Todavía no se pudo determinar si el conductor iba alcoholizado, pero se entrevistaron testigos del hecho, entre ellos, la otra joven acompañante.

Aún no hay información respecto a las pericias toxicológicas ni accidentológicas, que ayudarían a determinar cómo sucedió el hecho. El fiscal Ignacio Oyuela, a cargo de la investigación, explicó que no cuentan con los resultados sobre si el conductor había consumido alcohol u otras drogas debido a que "se están haciendo con laboratorios externos, por eso tarda un poco más". Sin embargo, señaló que una vez que los tengan podrán "determinar si hay algún agravante" a la figura de homicidio culposo de esta investigación.

Los testigos entrevistados dieron detalles de cómo sucedió el hecho. Por un lado, la fiscalía habló con la joven que iba de acompañante, quien también sufrió politraumatismos diversos por la caída, pero ya se encuentra bien de salud. Por el otro, se contactó con los ocupantes de un vehículo que fue sobrepasado por el Honda City que se accidentó. Ellos explicaron que eran conocidos, que "iban a los colegios de acá y relataron lo que pudieron observar" explicó Oyuela. Este vehículo es el único testigo del hecho: "ellos vieron el auto que los sobrepasó y presenciaron cómo se produjo el accidente".

A pesar de que el hecho ocurrió a unos pocos kilómetros de San Martín de los Andes, las cámaras de ingreso a la ciudad no alcanzaron a captar lo sucedido. A su vez, Oyarzun advirtió que "estamos hablando de un lugar que no hay luminarias, es una ruta que si bien está cerca de la ciudad, no deja de ser una ruta". Sin embargo, señaló que la "investigación está avanzando" y que buscan que la información "sea lo más clara y precisa para que la defensa pueda seguir investigando y se puede esgrimir algún tipo de estrategia".