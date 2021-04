Adultos mayores: los que “no pueden esperar” la vacuna al filo de la segunda ola

“Estoy anotada junto con mi hermana melliza. A ella la llamaron ayer y a mi no. Estoy inscripta y quiero vacunarme. No quiero pasar otro invierno más encerrada” , contó Ana de 75 años, quien padece hipertensión y artrosis. María Rosa de 61 años, paciente oncológica de Allen esperaba la vacuna la semana pasada. Elsa, de Roca, con sus 90 años, aguardaba junto al teléfono el llamado.

¿Cómo puede ser que a “X (72 años)” lo vacunaron y no tiene ninguna enfermedad y yo que tuve cáncer, y diabetes; me llaman un mes después?, se escucha una charla en el hall de entrada al vacunatorio.

Muchas son las dudas y las quejas; la incertidumbre y el miedo a lo que vendrá para los adultos mayores; en medio del inicio de la segunda ola de covid-19. La vacuna aparece como una necesidad vital para la mayoría y así se viven los festejos, las fotos de vacunación que inundan las redes sociales; de padres, madres y abuelos contentos cuando llega la hora. La felicidad de las familias cuando llega el turno es quizás el momento de mayor esperanza en los últimos 13 meses de pandemia.

No obstante, algunos adultos ya accedieron y otros aún esperan. Según datos del hospital de Roca, hasta el 8 de abril, se había vacunado contra el coronavirus a unos 4.500 mayores de 70 años y se inició la semana pasada con el subgrupo de personas que tienen entre 60 y 69 años, la franja con más cantidad de personas dentro del grupo objetivo (alrededor de 7.800 roquenses según datos oficiales del 2018). El futuro de los que esperan, queda atado no solo a la disponibilidad de vacunas sino también al manejo de Salud.

Hace algunas semanas, organizaciones intermedias que nuclean adultos mayores, vienen manifestando su preocupación por la vacunación en esta franja etaria. Hay críticas por “falta de celeridad”, “falta de claridad en criterio” y polémica por el régimen de prioridad por “orden de inscripción” del Ministerio en Río Negro.

Gilma García, referente de Jubilados Autoconvocados y del Frente Nacional de Personas Mayores, relató que todos los días reciben llamados de toda la provincia de jubilados que aún no fueron convocados. “Nos siguen llamando por personas de 90 años que no están vacunadas. Todos los días nos llaman también por personas de nuestro grupo, que están internadas”, contó. “Se llenan los grupos de Whatsapp. Cuando vacunan a uno festejamos todos”, relató.

"Viene la segunda ola pero los criterios de vacunación no están claros y quedan muchas personas mayores por vacunar” Gilma García, jubilados Autoconvocados Roca

El 16 de marzo, desde Jubilados Autoconvocados junto al Consejo Local de Adultos Mayores y Arodia; presentaron una nota dirigida a la dirección del Hospital Francisco López Lima -que pidieron fuera elevada al ministro de Salud Fabian Zgaib- solicitando que se agilice la vacunación en esta franja etaria y que se difundiera públicamente el cronograma.

“Nosotros le pedimos a la Provincia de Rio Negro que active la vacunación, que sea mas ordenada, no sabemos cual es el criterio de llamado a vacunar”, explicó. “(Necesitamos) que nos digan cuánto hay que esperar, pero no nos dicen nada, entonces genera más incertidumbre, angustia y más desesperanza. Nosotros somos los que nos morimos, los que bloqueamos las terapias intensivas de las clínicas y los hospitales”, dijo la referente de jubilados autoconvocados.

“No hay registro cierto, ni vacunación ordenada por grupo etario, ni por DNI”, criticó. Dijo que los jubilados están viviendo en general “una angustia e incertidumbre terrible” y que “las personas mayores no tenemos tiempo para esperar la vacuna. No tenemos futuro sin vacuna. Estamos encerrados”, señaló. Si bien saben que no es la solución, “la vacuna es una cuota de esperanza en este caos”, valoró García y agradeció al personal de salud.

“Hay personas que están encerradas hace un año, que no pueden ver a sus nietos y que si los ven, los ven con miedo, tienen temor de salir a la calle”, apuntó. Por eso insisten en el pedido de una gestión correcta de la vacuna a nivel provincial.

Verónica Paniceres, presidenta del Consejo Local de Adultos Mayores de Roca, por su parte, comentó que la presentación de la nota en el mes de marzo tuvo que ver con la preocupación por las personas mayores. “Hicimos hincapié en que tendrían que ser los primeros en vacunarse, el objetivo a priorizar son los mayores de 60 y más los de riesgo”, aseguró. “Son los más vulnerables”.

"Expresamos nuestra preocupación por nota, para que se agilice la vacunación en este sector y pedimos difusión del cronograma” Verónica Paniceres, presidenta del Consejo Adulto Mayor Roca

El trabajo desde el hospital

Nelson Gutiérrez, coordinador de la campaña de vacunación de Roca, aseguró que vienen trabajando a todo ritmo en este segmento. Confirmó que todavía no se concluyó con todos los los mayores de 70, porque por distintos motivos, en algunos casos aún no la recibieron. “Hay mayores de 70 años que todavía están esperando, son muy pocos, por supuesto”, aclaró.

Entre los motivos por los que aún esperan; en algunos casos tiene que ver con fallas del sistema o errores de inscripción. “Puede ser que haya abuelos que no están inscriptos. Ellos creen que se los inscribió pero hubo algún error y no los tenemos en sistema. De esos casos hubo un montón”, comentó Gutiérrez.

“Hay mayores de 70 años que todavía están esperando vacunarse, son muy pocos, por supuesto” Nelson Gutierrez, coordinador de vacunación

“Encontramos muy poquitas personas que están inscriptas en el sistema y en las listas no están; hay otras que se inscribieron pero tienen errores en los números o correo de contacto”, explicó. El llamado a cada persona es hasta cuatro veces y si no responde, va a una lista de “pendientes”, a quienes se vuelve a contactar días después. Dijo que todos los que cumplan los requisitos, serán convocados.

Los criterios de llamado

El criterio es por grupo objetivo y dentro del grupo, por orden de inscripción. “Las listas vienen desde Viedma ordenadas por orden de inscripción. Hubo un listado hasta el 19/02 y otro después del 19/02. El listado no lo generamos nosotros acá”, detalló el coordinador de vacunación.

Según el profesional, quienes manejan la página y el sistema a nivel central, mandan las planillas de inscripción o “sábanas”, que es una especie de padrón. Ese listado ya viene ordenado por orden de inscripción y es el que se utiliza en la localidad.

“Hacer un tipo de filtrado (por condición de riesgo en adultos mayores) es prácticamente imposible para nosotros (…) manejamos una masa de gente muy importante”, analizó. “Lo que hacemos es cumplir las directivas tanto del Ministerio de Nación como del Ministerio de Provincia”, aseveró Gutierrez.

Las personas que necesiten editar sus datos en la página o que tengan errores de inscripción deben contactarse al correo electrónico: contactrn@altec.com.ar.

Desde los centros de salud

Mientras tanto en los Centros de Salud barriales (CAPS) continúan en su labor de inscripción y ayuda a aquellos adultos que no tienen las herramientas y conocimientos para inscribirse. También relatan desde allí, que también es una difícil misión para algunas familias trasladar a sus abuelos desde el barrio hasta el centro de vacunación.

“La campaña de vacunación avanza más lento de lo que la gente quiere (…) genera mucha angustia. Además, no contar con movilidad o familiares que los lleven. Hay mucha gente que no tiene dinero para pagar el colectivo”, relataron desde la salita de Chacramonte.

Desde barrio Nuevo, “la gente está muy ansiosa porque llegue la cobertura para todas las edades, hay gente que dice que no la han convocado (…) Todo se está tratando de hacer lo más ágil posible tratando de cubrir la vacunación y la expectativa de la gente”, comentó una agente sanitaria.

“Muchos adultos mayores no manejan internet y los inscribimos nosotros. Estamos promocionando la vacuna, que está al alcance de todos y que no pierdan la oportunidad. Pero hay confusión”, comentaron desde el CAPS Mosconi.

Datos 41.000 dosis se aplicaron a adultos mayores en Río Negro hasta el 9/4. Se estima que son 104.000 personas de más de 60 años en la provincia. 35% del total de las personas definidas dentro de los grupos prioritarios para recibir la vacuna en Roca, ya la tiene. (adultos mayores, docentes, policías, personal de salud)

15.037 adultos mayores de 60 años hay en Roca, según datos oficiales publicados en un informe de Río Negro de 2018. 7149 adultos mayores de 70 años hay en Roca, según datos oficiales de Río Negro en un informe publicado en 2018.