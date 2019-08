Advierten que el Frente de Todos no se conformó en Regina

Referentes de fuerzas políticas que integran el Frente de Todos, advirtieron que el Justicialismo de Regina no podrá ir con su lista de candidatos al municipio “enganchados” con la lista a nivel nacional, en el caso de no adherir a dicho frente.

Al mismo tiempo sostuvieron que en caso de acordar su integración al Frente de Todos, deberá otorgar espacios a referentes de otras fuerzas.

“El Frente de Todos no esta constituido en Villa Regina y de no constituirse el Partido Justicialista no podría ir enganchado de la boleta del Frente de Todos a nivel nacional” indicó Leandro Stutz, referente de la agrupación Kolina de Villa Regina.





A través de un documento que lleva también las firmas de Jorge Rivero por el partido Río y Beatriz Puente por el Frente Grande, instaron a los dirigentes del Partido Justicialista de Villa Regina a sumarse al Frente de Todos y brindar los espacios para que dirigentes de las distintas fuerzas puedan ir como candidatos en la lista de concejales y del Tribunal de Cuentas.

Remarcaron que el planteo lo formularon “en la convicción de que solo si se va en la boleta completa como Frente de Todos, se podrá replicar el triunfo a nivel local”.

“Convocamos al partido Justicialista, de probada amplitud democrática, a constituir el frente y construir entre todos la plataforma municipal, a integrar la lista en conjunto y acordar nuestra participación en el futuro gobierno de Villa Regina” remarcaron en el documento con la firma de los dirigentes de los partidos Río, Frente Grande y Kolina.





Al mismo tiempo destacaron la amplitud del PJ reginense que “legitimó sus candidatos” a través de la interna que se celebró el domingo pasado. No obstante apuntaron que “creemos que el triunfo en la PASO del Frente de Todos, se basó en la unidad del peronismo y en una convocatoria amplia y generosa a fuerzas políticas y agrupaciones sociales q integrar un frente diverso y opositor al modelo neoliberal”.

Precisamente el Justicialismo de Regina a través de la interna consagró a Máximo Daga como candidato a intendente, mientras que referentes de las tres listas que compulsaron en la interna, integrarán la lista de candidatos al Concejo Deliberante local.

Si bien antes de la interna, se había anticipado la apertura de espacios a referentes de otras fuerzas, los dirigentes de Kolina, Frente Grande y Río, indicaron que esa convocatoria aún no se concretó, en tanto que el martes 3 de setiembre vence el plazo para la presentación de las listas de candidatos que deberán ser oficializadas para compulsar en la elección municipal convocada para el 27 de octubre en concordancia con las nacionales.