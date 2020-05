AFA, Agremiados y la mesa del fútbol que tambalea

En la nueva y supuestamente ideal mesa del fútbol que acaba de crear la AFA, hay una pata que hace ruido y esa es la de Futbolistas Argentinos Agremiados.

El derrumbe que provoca la pandemia del coronavirus ha obligado a la dirigencia en general a intentar buscarle la salida a una crisis real, palpable, con reclamos genuinos aunque hay algunos que intenten subirse al carro de la necesidad cuando en realidad tendrían que hacerlo en el de la desidia.

El gremio que dirige Sergio Marchi, el malo de esta serie a la que no se le conocen los capítulos, cuenta con seguidores y detractores sin importar el grupo en cuestión.



Repasemos. A nivel competencia la AFA dio por terminada la temporada, anuló los descensos pero no los promedios, proyectó un torneo para el segundo semestre y otro para la temporada 2021 que arrancará en enero/febrero y culminará en diciembre. Ahora bien ¿cómo se financia toda esta situación? Es aquí cuando empiezan los cuestionamientos, las supuestas avivadas, decisiones que escapan a la realidad y otras yerbas.

Los salarios de los jugadores y los contratos que vencen el 30 de junio, son dos de los temas que están en discusión. La AFA le propuso al gremio de los futbolistas negociar una reducción del 30 por ciento de los sueldos que superaran los 400.000 pesos (en Primera esa cifra se da en más de 200 contratos) y extender los contratos que se vencen a fines de junio hasta diciembre.



Entre los equipos de Primera que tienen más contratados hasta esa fecha están Central Córdoba, con 20; Patronato y Arsenal con 19 y Aldosivi con 16. En los clubes de ascenso, el panorama se amplía ya que la mayoría tiene jugadores con vínculo hasta el 30 de junio.

¿Qué dice Agremiados sobre este tema de la quita de salarios? La rechaza de plano porque entiende que en el Boletín que se redactó sobre las modificaciones en la disputa de los torneos, el Comité Ejecutivo no se mete en el contrato de los futbolistas y sólo da por terminada la competencia. Pero los dirigentes, tomando ese Boletín, “tratan de decirles a los jugadores que se terminó el campeonato y les quieren pagar hasta el día que laburaron. Entonces a los jugadores les decimos que se sienten arriba del contrato. No sabemos cuándo se va a jugar al fútbol y cuándo se va a volver a contratar”, afirma Marchi.

VIEJAS DEUDAS

Además, el titular de Agremiados advirtió sobre que algunos clubes utilizar la pantalla del coronavirus para ocultar malos manejos, tales los casos de Huracán e Independiente, quienes adeudan varios meses de sueldo a sus jugadores.

“Tracemos una línea en el 1° de abril. Porque hay un antes con equipos que han tenido enormes problemas y ahora quieren licuar las deudas con el argumento de que estamos en pandemia y en crisis económica”, apuntó.

Agremiados también está en contra de que no haya descensos hasta el 2022, ya que afirma que esa medida provocará pérdidas de fuentes de trabajo. “Los futbolistas no están de acuerdo en no jugar por nada…”



A pesar de todo, el apoyo de Marchi no es unánime y mucho menos de los clubes del ascenso, cuya realidad económica es muy diferente a los de la elite. Los dirigentes y jugadores del ascenso tienen muchas veces un vínculo más estrecho, donde los futbolistas luchan codo a codo con los directivos para el mantenimiento del club. Varios de ellos no han tomado bien que Marchi los haya aconsejado demandar a los clubes si no cumplen con sus exigencias.

Un ejemplo. “El gremio hoy es como que nos están mandando al choque, a intimar a los clubes y demás. Yo hace 17 años que estoy en el club, no sé cuanto tiempo seguiré jugando, pero intimarlos para mí sería una locura, no lo hubiese hecho a los 25 años y hoy no lo voy a hacer ahora”, reconoció Damián Akerman, histórico delantero de Morón. “El gremio debería salir a cuidarnos un poco más y no dejarnos tirados como aparentemente parece que va a pasar”.



Esta semana será decisiva en cuanto a la negociación entre ambas partes, donde una de ellas no parece del todo solidificada. Los jugadores que ganan menos no quieren quedarse sin el pan y sin la torta, porque no es lo mismo que quede libre Carlos Tevez o Nacho Scocco, que un jugador del más profundo ascenso que vive al día. La AFA, Marchi y su gremio tienen la palabra.