Llega el manual para la declaración simplificada de Ganancias

Simple y con más tiempo. La declaración jurada de Ganancias para el periodo 2025.

Cra. Malen Flores (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el Manual de la Declaración Jurada Simplificada (DJS) del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, correspondiente a la versión vigente a mayo de 2026.

El organismo recaudador lanzó una guía oficial de 29 páginas explicando el funcionamiento operativo, mientras extiende los plazos tras el reclamo de las entidades de ciencias económicas y la baja adhesión al régimen.



El documento brinda una guía sobre la confección del Formulario F.2711 dentro del servicio “Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado”, con el objetivo de facilitar la presentación de la declaración jurada, explicando paso a paso el funcionamiento del sistema, el origen de la información precargada y las opciones de ajuste disponibles para el contribuyente.

Cómo funciona el sistema

El proceso se estructura en cuatro módulos secuenciales que permiten gestionar ingresos y egresos, clasificar rentas por categorías, incluir las deducciones del impuesto y determinar el saldo final.

La plataforma integra información de facturación electrónica, regímenes de retención, datos del empleador, entre otros servicios para la carga del contribuyente.



Además, el sistema permite realizar ajustes manuales por módulo, los cuales dependerán del tipo de modificación a realizarse, por ejemplo criterios de imputación de rentas o la inclusión de rentas de fuente extranjera.



Tanto el régimen general como el simplificado se gestionan de manera digital a través del servicio “Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado”, al que se accede con clave fiscal desde el sitio web de ARCA. Esta es la única vía habilitada para confeccionar y presentar la declaración jurada.

Qué beneficios otorga el régimen simplificado



La declaración jurada simplificada es un régimen especial de presentación a la que pueden adherir las personas humanas y las sucesiones indivisas que cumplan ciertos requisitos.



Si se opta por esta modalidad y se presenta y paga en término, se producen dos efectos: el efecto liberatorio del pago con relación al período fiscal por el cual se ejerce la opción, y la presunción de exactitud de las declaraciones juradas de IVA y Ganancias de los períodos fiscales no prescriptos.

Si se paga en término, hay dos efectos: liberatorio del pago con relación al período fiscal declarado y la presunción de exactitud.



El manual advierte que para acceder a los beneficios del Régimen Simplificado, el pago debe realizarse hasta el día del vencimiento.

Presentar sin pagar en término produce la pérdida de los beneficios del régimen.

La prórroga: más tiempo para todos

Luego de semanas de presión del sector profesional, el organismo cedió.

Tal como había adelantado el ministro de Economía Luis Caputo, tras un encuentro con contadores en el Palacio de Hacienda, ARCA oficializó una prórroga para la presentación y el pago de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

Dato 5851/26 La Resolución General que extiende los plazos de presentación y pago hasta el 27 de julio de 2026.



La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5851/2026 publicada en el Boletín Oficial y extiende los plazos de presentación y pago hasta el 27 de julio de 2026 inclusive.



La resolución abarca a las personas humanas y sucesiones indivisas alcanzadas por los regímenes generales o adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Además, las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

Conclusión

La publicación del manual y la extensión de plazos son dos medidas que, tomadas en conjunto, revelan algo más que una simple decisión administrativa: muestran que el nuevo régimen de Declaración Jurada Simplificada aún no está maduro para su implementación masiva.



Esto puede corroborarse fácilmente con el porcentaje de adhesión por parte de los contribuyentes al régimen, situación que alarma al gobierno y lo que principalmente motiva a estas modificaciones.



Dicho esto, ambas medidas van en la dirección correcta. El manual representa un reconocimiento implícito de que la simplificación prometida tiene aristas complejas. Su publicación, aunque tardía, es un paso necesario para reducir errores en la confección de las declaraciones y evitar que los contribuyentes pierdan los beneficios del régimen por cuestiones formales.



El desafío que queda por delante es más profundo: que la simplificación no sea solo un formulario diferente, sino un cambio real en la lógica de la relación entre el ciudadano y el sistema tributario.

Para eso, la herramienta digital debe funcionar sin fricciones, la información precargada debe ser confiable y los plazos deben estar calibrados desde el inicio con la realidad operativa de quienes tienen que cumplir.



La prórroga resuelve el problema de hoy; la reingeniería del sistema es la tarea pendiente para que no haga falta repetirlo el año que viene.