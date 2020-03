Aguirre analizó el momento de Cipolletti en el Federal A

El presente de Cipolletti en el Federal A es complejo y el punto que obtuvo el domingo en su visita a Sol de Mayo le dio cierta tranquilidad, ya que le permitió seguir lejos de la zona de descenso.

Desde su llegada hace tres semanas, el entrenador Sergio Priseajniuc destacó la impresión que le generó Diego Aguirre, al que le devolvió la titularidad en Viedma.

El volante habló con Río Negro sobre la actualidad del equipo, en medio de la suspensión de los torneos de AFA como prevención por el coronavirus.

Respecto al 1 a 1 con Sol de Mayo analizó: “En el primer tiempo estuvimos mucho mejor nosotros. Ellos solo tuvieron la jugada del penal. Tuvimos más la pelota y llegamos más, no jugamos un mal partido. En el segundo ellos se vinieron más, pero después del golazo de Nico (Trecco) fue palo y palo, los dos pudimos ganarlo, el empate fue justo”.

Acerca del punto, el jugador neuquino consideró: “Nos sirve el empate porque ellos no nos recortaron puntos en la tabla. Pero va a servir mucho más si ganamos el próximo partido”.

El Albinegro (25) mantuvo los ocho puntos de ventaja con el Albiceleste (17), hoy en zona de descenso. Cuando el torneo retome su actividad recibirá a Desamparados de San Juan (24).

Si perdíamos con Sol de Mayo iba a ser un golpe duro e inmerecido, íbamos con la idea de ganar o al menos traernos algo”. Aguirre valoró el empate en Viedma del último domingo.

Las derrotas de local, 0-5 con Olimpo y 2-3 con Sansinena (tras ir 2 a 0 a l frente) dejaron herido al plantel y al público que asistió a La Visera.

“Con Olimpo fue raro, no le encontramos la explicación a lo que pasó. Algo de mala fortuna también tuvimos, no existe esa diferencia entre los dos equipos y entre ninguno de la categoría”, expresó Aguirre.

“Con Sansinena no sé qué nos pasó, el equipo cambió la actitud en el segundo tiempo y nos dieron vuelta un partido increíble. Hay que pensar para adelante, el equipo ya la pasó mal y sufrió lo que tenía que sufrir. No tiene que volver a pasar. Confío en que así va a ser”, agregó.

Sobre la suspensión del fútbol, el mediocampista opinó: “Es muy complicado, si se para todo hay gente que si no trabaja no cobra. No hay que tomárselo a la ligera. Creo que es bueno parar, los jugadores también somos personas, tenemos familias y nos podemos contagiar”.