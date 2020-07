Ailín Franzante: “Me sorprendió que no me renovaran”

Ailín Franzante quedará en la historia como la primera futbolista neuquina en firmar un contrato profesional. Un año después de ese hito, Gimnasia decidió no renovarle el vínculo a pesar de que la jugadora es una de las referentes del equipo y una fija entre las titulares.

“Me sorprendió que no me renovaran. Me lo comunicó mi representante, hace días esperábamos la respuesta. A partir del convenio de AFA esperaba extenderlo hasta diciembre. Hace un mes y medio me habían dicho que seguía”, contó la defensora en diálogo con Río Negro.

“A varias de mis compañeras les renovaron por un año y medio”, agregó Franzante. Ante la posibilidad que queden libres en 2021, muchos clubes buscaron no ampliar vínculos por seis meses, pero en el caso de Ailín directamente cortaron la relación.

“Después de idas y vueltas mi representante me dijo que Gimnasia quería hablar conmigo para ponerme en contacto con los nuevos entrenadores pero nunca me llamaron. Antes de ayer le dijeron que me dejaban libre”, afirmó.

Respecto a las razones de esta decisión, Franzante comentó que habría sido por un reclamo reciente.

“Dijeron que yo estaba en descontento con el club, hubo maniobras raras que me fui enterando y las planteé, les pregunté cuánto cobraban. Por qué un hombre que tiene un trabajo socialmente aceptado cobra y una mujer al no estar socialmente aceptado no. Capaz lo vieron como una falta de respeto, pero no noté que tuvieran ganas de que yo siga”, aseguró.

La jugadora tuvo un rol importante en el ascenso del Lobo a primera hace un año. Ya en la principal categoría, la neuquina fue la única del plantel que disputó los 16 partidos. La campaña del equipo fue buena y terminó en el sexto puesto, antes de la suspensión por la pandemia .

“El mercado de pases se movió poco, la mayoría de los clubes mantuvo el plantel que tenía. De por sí el fútbol está en un período raro donde nada está claro. En el femenino siempre quedamos más relegadas, buscan evitar a toda costa cumplir nuestros derechos. Esto de Gimnasia refleja cómo son los manejos”, expresó.

Respecto a cómo ocupará su tiempo libre sin fútbol, Ailín dijo: “Estudio terapias alternativas de manera autodidacta. Ahora pienso prestarle más atención a eso”.

Franzante regresó a su Neuquén natal hace un mes y ya cumplió los 14 días de cuarentena obligatoria. “Por ahora voy a quedarme acá, mi novio se quedó allá así que estamos viendo cómo resolverlo”, comentó.