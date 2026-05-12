Roch acelera su retirada de Tierra del Fuego y abandonará tres áreas petroleras

Las áreas Río Cullen, Las Violetas y Angostura quedarían fuera de la operación de Roch en apenas 90 días, mientras la provincia insiste en que la devolución no puede hacerse de manera unilateral. Foto gentileza.

La petrolera Roch profundizó su decisión de retirarse de tres áreas hidrocarburíferas de Tierra del Fuego, aun cuando el Gobierno provincial mantiene suspendido el proceso de reversión de las concesiones. El conflicto volvió a exponer un problema que empieza a repetirse en distintas provincias: el abandono acelerado de yacimientos convencionales considerados poco rentables frente al avance de desarrollos más productivos, especialmente en Vaca Muerta.

La empresa encabezada por Ricardo Chacra notificó su intención de abandonar las concesiones Río Cullen, Las Violetas y Angostura, operadas a través de una unión transitoria de empresas integrada también por Petrolera El Trébol, Crown Point Energía, St. Patrick Oil & Gas, Secra y Desarrollos Petroleros y Ganaderos.

El pedido original de reversión fue presentado a fines de 2025 por la UTE Río Cullen, Las Violetas y Angostura, e incluía la devolución de más de la mitad de las superficies concesionadas en dos de las tres áreas.

En CA-12 “Río Cullen”, la empresa solicitó devolver 210,3 km² sobre un total de 353,8 km². En CA-13 “Las Violetas”, el pedido alcanzó 536,28 km² de un total de 1.210,57 km², mientras que en CA-14 “Angostura” se propuso restituir 228,9 km² sobre 417,6 km² concesionados.

Ante esta desición, el Ministerio de Energía de Tierra del Fuego reiteró que la reversión de áreas no constituye una decisión automática ni unilateral de las compañías, sino que requiere aprobación expresa del Estado provincial. La postura oficial quedó ratificada en una nueva resolución firmada por la cartera que conduce Gabriela Castillo.

El Gobierno fueguino además sostuvo que la UTE continúa siendo plenamente responsable de las concesiones hasta tanto se complete formalmente el procedimiento administrativo. Entre esas obligaciones figuran el pago de cánones, tareas de mantenimiento y la remediación ambiental de los pasivos existentes en las áreas.

La provincia también cuestionó el desempeño de la empresa en materia de inversiones y advirtió sobre riesgos ambientales vinculados a la operación de los bloques. En ese marco, las autoridades exigieron informes técnicos sobre pasivos ambientales y auditorías de integridad mecánica antes de avanzar con cualquier posible reversión.

Uno de los puntos de conflicto gira en torno a la responsabilidad sobre pozos perforados en etapas anteriores. La empresa planteó diferencias respecto de esos pasivos históricos, aunque el dictamen legal incorporado al expediente rechazó ese argumento y ratificó que la UTE debe responder por la totalidad de las superficies concesionadas.

La situación marca un cambio importante respecto del escenario que existía apenas meses atrás. A fines del año pasado, Roch buscaba renovar las concesiones en Tierra del Fuego, mientras que el Gobierno provincial analizaba con cautela esa posibilidad. El panorama cambió luego de que la compañía obtuviera nuevas áreas convencionales en Santa Cruz, consideradas más atractivas desde el punto de vista productivo.

La petrolera comenzará a operar allí bloques como Cañadón Yatel, El Guadal-Lomas del Cuy y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, en sociedad con empresarios ligados históricamente al desarrollo de Vaca Muerta y la industria energética nacional.

Con ese nuevo horizonte, las áreas fueguinas dejaron de ocupar un lugar estratégico dentro del esquema operativo de la compañía. Según la interpretación del Gobierno provincial, «el pedido de reversión no responde al agotamiento natural de los yacimientos sino a una estrategia de desinversión sostenida durante los últimos años».

El avance de estos procesos genera preocupación entre provincias productoras por el impacto económico, laboral y ambiental que puede dejar el retiro acelerado de compañías privadas. Las administraciones provinciales buscan evitar que las áreas queden paralizadas sin inversiones ni tareas de mantenimiento adecuadas.

El debate también pone sobre la mesa el desafío de definir qué ocurrirá con cientos de yacimientos maduros en Argentina en un contexto donde las inversiones se concentran cada vez más en desarrollos no convencionales de alta productividad.