Alarma por el posible cierre de la escuela hogar de El Manso

La comunidad educativa de la escuela hogar 213 de El Manso manifestó su preocupación por el anuncio del cierre de la residencia.

"No tenemos ninguna confirmación por escrito pero sí nos han transmitido la decisión vía telefónica de que sería de efectivo cumplimiento", señaló Mónica Simoni, la directora de la escuela hogar.

Los inconvenientes, explicó, comenzaron en febrero de este año cuando se anunció el comienzo de clases presenciales para los 16 niños que viven en el paraje pero no para los 7 que asistían a la residencia provenientes de Bariloche y El Bolsón.

Luego del receso invernal, se anunció la puesta en marcha de todas las residencias de la provincia, menos la de El Manso.

"Nos dijeron que la escuela secundaria CET 35 -que se creó en diciembre del año pasado- ocupaba el espacio del comedor. Es decir, se creó una escuela que no tiene edificio", manifestó Simoni y aclaró que el pedido de los padres por la reapertura de la residencia es constante.

Hasta el momento, los niños que viven en el paraje El Manso han tenido 75 días de clases presenciales, durante tres horas diarias. Pero quienes concurrían al hogar, de lunes a viernes en una jornada completa por ocho horas, no tienen la misma suerte.

La escuela hogar 213 de El Manso cumplió 57 años. Foto: gentileza

Muchos de ellos han sido derivados con la autorización del Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico (Etap) y la Supervisión e informes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (Senaf). También hay una lista de espera.

"Las autoridades nos han manifestado que los chicos que no residen en El Manso serían recibidos en otras residencias. Pero los padres no están de acuerdo ya sea porque son familias de bajos recursos, o no pueden llevarlos a otro lugar o se les complica la organización familiar", expresó la directora del colegio que ya cumplió 57 años.

Destacó que la buena predisposición de las autoridades del CET 35: "Nosotros queremos que vengan pero nos preocupa el cierre de la residencia este año. Aclararon también que el año que viene solo abriría con nuevos inscriptos. Pero lo cierto es que ni siquiera hay garantía para los chicos que hoy están en lista de espera".

En los últimos días, las autoridades de ambas instituciones en El Manso se reunieron a fin de encontrar una solución y acordaron cómo emplear los espacios de la escuela para que "todos los niños tenga clases. Sin embargo, hasta acá no hemos recibido respuestas a nuestra propuesta por parte de la delegada de Educación".

Por otro lado, los docentes de la escuela hogar resaltaron que el establecimiento "ha sido históricamente y lo sigue siendo en la actualidad, una posibilidad de cuidado, atención y acompañamiento para niños en situaciones socio afectivas complejas porque permite que en la semana, puedan habitar un espacio donde permanecer tranquilos y protegidos que garantice su asistencia a la escuela para poder aprender en igualdad de condiciones que otros niños".