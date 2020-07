Alberto dijo “no creo”

Alberto Fernández dijo: “No creo en los planes económicos”. Presidente: el problema es que Ud. tiene miedo a fracasar por lo que no sabe. En el Estado no puede hacerse nada sin un plan. Argentina necesita un plan estratégico para el desarrollo económico, tanto de la región pampeana, como de las economías regionales, aprovechando las potencialidades de las ventajas competitivas para incrementar las exportaciones con valor agregado. El diseño de ese plan para el crecimiento económico tiene que ser armónico y equilibrado entre todos los sectores productivos (petróleo, gas, hidroelectricidad, energías renovables, agricultura, ganadería, fruticultura, industria, turismo, etc.).

Enrique Omar Driussi

DNI 12.638.127

Neuquén