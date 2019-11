Alberto Fernández aseguró que habló con Macri para pedir por los hijos de Evo

"Con Macri hablé por última vez cuando le pedí que allanara todos los caminos para que pudieran llegar al país los hijos de Evo, y él se portó muy bien", dijo hoy Alberto Fernández, en declaraciones a radio Con Vos.

Además, el presidente electo aseguró que concibe "la política como un fenómeno colectivo" y remarcó que se siente "muy bien como engranaje de un fenómeno colectivo".

"Nunca me voy a olvidar el día que Néstor (Kirchner) me preguntó si me animaba a ser Jefe de Gabinete. Le respondí: '¿Si me animo? Que vengan de a uno'", cerró Fernández.

Respecto a su próximo gobierno, Alberto aseguró que "la esperanza de la gente se lleva con alegría y con mucha responsabilidad. Porque la gente espera, y no se equivoca, que el próximo gobierno sea distinto al gobierno actual. El cambio somos nosotros. Los que queremos cambiar cómo se vive somos nosotros. Esa expectativa me pone contento, porque vamos a cambiar la desazón y la percepción de que no hay futuro y nos vamos a ocupar de todos los argentinos".

Durante la nota, Fernández fue consultado por el tema ajustes. Respecto a eso afirmó que "antes que el Estado, están los seres humanos. El Estado es un contrato social que debe garantizar la convivencia democrática y la convivencia cordial. Hoy el que trabaja, el que produce y el empleador saben que no se puede ajustar más".

Al mismo tiempo, se refirió a las cuestiones sanitarias, y deslizó que "se ha ajustado tanto que nos hemos quedado sin vacunas y reaparecieron enfermedades como el sarampión, la varicela, la tuberculosis. Llegar a ese punto evidencia cierto desprecio por el otro y que se convirtió a la gente en números".