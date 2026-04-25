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Necrológicas de hoy, sábado 25 de abril de 2026

Las necrológicas del día de hoy, sábado 25 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Beronich, Nicolas

Con profunda tristeza compartimos a amigos y familiares el fallecimiento de nuestro querido papá Nicolas Beronich ocurrido el dia lunes 13 a los 88 años; sus restos fueron trasladados al cementerio Parque Las Fuentes. Lo recordaremos siempre con amor y el cariño que siempre transmitió.

guzmán, juana

La comunidad del Barrio Viejo Polo acompaña con mucho cariño al Sr. René Ferreyra, Presidente de la Comisión, ante el fallecimiento de su querida madre, En este momento de profundo dolor, hacemos llegar a él y a toda su familia un fuerte abrazo, deseándoles paz y consuelo.

BONAVITTA, ALFREDO EDUARDO

Falleció en Junín, Bs. As., el 10/04/2026 a los 60 años. Sus familiares lo despiden con inmenso dolor y acompañan a su esposa Viviana Lobato y a sus hijas Francina y Valentina en este difícil momento.

TASSOTTI de CURZEL, MARIA HORTENSIA

Falleció en Gral. Roca a los 90 años. Su esposo: Eduardo Curzel. Sus hijas: Viviana y Vilma. Sus hijos políticos. Sus nietos: Ezequiel, Martina, Juan Simón y Micaela y demás familiares comunican su deceso y que sus restos recibieron sepultura ayer a las 17.30 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la Capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

BARRIGA, JORGE ALBERTO

Falleció en Ciudad de Rincón de los Sauces el 24 de abril de 2026. Directorio y personal de TSB S.A ruegan por su eterno descanso y acompañan a su familia en este difícil momento.

BARRIGA, JORGE ALBERTO

Falleció en Ciudad de Rincon de los Sauces el 24 de abril de 2026. Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a la Familia Barriga en este doloroso momento.

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