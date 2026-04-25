Hito clave: por primera vez prueban en Vaca Muerta arenas de fractura extraídas de Neuquén

Las areanas de fractura son el talón de Aquiles de Vaca Muerta, dado que no solo cada pozo demanda hasta 15.000 toneladas de este insumo para poder literalmente sacarle petróleo y gas a la roca madre, sino que gran parte del alto costo que tienen se debe a logística de traslado desde otras provincias. Pero eso acaba de cambiar, y si bien aún restan muchos estudios, ya se comenzaron a probar en pozos shale las arenas silíceas de canteras de la misma provincia de Neuquén.

Según pudo reconstruir EnergíaON, a la fecha son dos las petroleras que han comenzado a probar este tipo de arenas silíceas. Por un lado está YPF que se supo que realizó trabajos de prueba mezclando una parte de arenas neuquinas, con arenas de Entre Ríos, las que mejor aceptación tienen en la industria por su resistencia.

Si bien estas pruebas no se habrían continuado, la firma que sí sigue adelante con el testeo es Vista Energy. La compañía liderada por Miguel Galuccio, no solo está probando las arenas locales, sino que tiene su propia cantera ubicada en la zona del centro de la provincia de Neuquén.

La operadora ya había definido el año pasado el traslado de la planta procesadora de arenas que tenían en Villa Regina, Río Negro, a través de la firma Aluvional, su propia empresa de manejo de arenas. La nueva sede ya está en funcionamiento en Neuquén, en el área insignia de la firma como es Bajada del Palo, y en donde ahora están procesando también las arenas que llegan desde la cantera neuquina.

El dato US$ 185 es el precio por tonelada de arena de Entre Ríos que se abona hoy. El precio baja 20 dólares si la arena es de Río Negro y 10 dólares más si se utiliza húmeda. Cada pozo consume entre 11.000 y 15.000 toneladas.

Desde el sector, se indicó que los desarrollos neuquinos son aún incipientes, a razón de unas 20.000 toneladas mensuales, es decir que apenas alcanzarían por sí mismas para la fractura de un pozo o dos con baja intensidad.

Pero tienen muchos pedidos de exporación (cateo) y estudios de calidad por delante. Y es que el incentivo de encontrar arenas a 100 ó 200 kilómetros de los pozos es enorme pues cada tonelada que llega tras recorrer 1.200 kilómetros desde Entre Ríos lo hace a 185 dólares, y las más baratas son las que vienen de Río Negro, a unos 450 kilómetros, cuyo costo es de 165 dólares la tonelada.

Cormine espera los resultados de laboratorio de su cantera

Una de las empresas que ya tiene su propia cantera de arenas silíceas en Neuquén es la estatal Cormine (Corporación Minera del Neuquén), cuyo presidente Mariano Brillo, contó a EnergíaON que «soy muy optimista porque hay muchos pedidos de empresas, pedidos de estudios de calidad y cateos que están avanzando. Y en particular nosotros, desde la cantera que tenemos, ya enviamos las muestras a estudio y estamos esperando los resultados».

Brillo detalló que el muestreo fue enviado hace cerca de cuatro meses y que, independientemente del resultado, ya se definió que se solicitará un segundo estudio de calidad en un instituto especializado de los Estados Unidos.

En concreto el eje de los estudios está en dos factores. Por un lado, la resistencia de la arena, algo que es clave para evitar que con el tiempo colapsen y cierren los canales de conducción del gas y el petróleo. Y el segundo punto que se analiza es la redondez, dado que esto implica una menor cantidad de puntos de contacto y por ende mayor paso también de los hidrocarburos.

El tránsito de camiones con arenas de fractura es un problema en Vaca Muerta y la zona cercana, que ya se sabe que se incrementará.

En el caso de Cormine las muestras se tomaron de una cantera ubicada realmente cerca del corazón productivo de Vaca Muerta, en la zona de Senillosa, distante a unos 120 kilómetros. Pero se detalló que también hay áreas en estudio cerca de Añelo y de Rincón de los Sauces.

«Un punto que hemos definido es que nosotros consideramos que estas arenas son minerales de primera categoría por el contenido de cuarzo que tienen, con lo cual se agiliza la extracción porque tienen prioridad«, contó Brillo.

Neuquén quiere formar la Mesa de la Arena

El presidente de Cormine reveló que desde Neuquén comenzaron a impulsar la creación de una mesa interprovincial que reúna a los actores involucrados en el mercado de las arenas de fractura de todo el país.

El objetivo es que el grupo una a empresas productoras, tratadoras y comercializadoras de las arenas de Entre Ríos, que es hoy el epicentro del mercado, de Chubut, el foco original del país, de Río Negro que también tiene su aporte, y de Neuquén, no solo por la incipiente producción sino también por ser el destino final.

«Las arenas es un tema que va a ser clave en un futuro no muy lejano, porque a medida que Vaca Muerta se acelere y gane tamaño, se va a necesitar más y más arena y es necesario empezar a pensar en más formas de llevar toda la arena que se necesitará», planteó Brillo.