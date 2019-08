Alberto Fernández elogió a Lavagna, criticó a Macri y opinó sobre el aborto

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, lanzó un llamativo elogio sobre el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, de quien dijo que es un "virtuoso al que le entregás un problema y trae soluciones" y a cualquier presidente le gustaría tener en su gabinete, y reveló que esta semana se reuniría con el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.

"¿A qué presidente no le gustaría tener" a Lavagna de "ministro de Economía?", se preguntó Fernández, quien fue compañero de gabinete del ex funcionario durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Asimismo, reveló que este lunes "habló" con Randazzo -también ex miembro del gobierno kirchnerista- con quien "quedó" en "verse en la semana".

A la vez, Fernández advirtió que "lo que más preocupa" es ver a Mauricio Macri "ratificar el rumbo" tras perder en las PASO.

"Más allá de estar 'coacheados' para decir que 'escucharon', escucharon pero no entendieron nada", sostuvo Fernández sobre las expresiones de Macri respecto de que el Gobierno todavía tiene "muchas más cosas para mostrar, proponer, debatir y hacer" y que "el cambio continúa".

Por eso, enfatizó que "lo que más preocupa es ver a un presidente ratificar el rumbo", en este caso, después de la derrota en las PASO.

#CoreaDelCentro por @CanalNetAr 📺 Hoy Bolsonaro lamentó la derrota de Mauricio Macri 👤¿Cómo será la relación con Brasil si @alferdez gana las #Elecciones2019 ? 👇 pic.twitter.com/GXSDyjDomK — Corea del Centro (@coreacentronet) August 13, 2019

En sus críticas al Gobierno, el postulante del Frente de Todos abundó: "No entendieron, porque lo que vimos en la conferencia de prensa de Macri es 'vamos a seguir haciendo lo mismo'".

También cuestionó que Macri sostuviera que la "culpa" de la suba del 23 por ciento del dólar registrada este lunes "la tiene el kirchnerismo".

"En el medio estamos los argentinos, en manos de gente que no tiene la menor idea para dónde correr en medio de esta crisis", añadió por el canal NET TV.

Por otro lado, Fernández tuvo un gesto particular para con Lavagna, su adversario de Consenso Federal, al preguntarse "a qué presidente no le gustaría tener" al hoy candidato de "ministro de Economía".

"Lo he dicho siempre. Lavagna es de los virtuosos que he conocido. Es uno de esos hombres a los que vos le entregás un problema y te trae tres soluciones. Pero no sé qué quiere hacer Lavagna", aclaró.

Consultado respecto de si acudiría a una eventual convocatoria de la Casa Rosada, Fernández respondió: "Quiero que los argentinos dejen de sufrir. Si pudiera hacer algo para que no les pongan más padecimientos, lo haría, pero no puedo mentirle a la gente. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Ni siquiera soy un presidente electo, soy candidato", remarcó.

Aborto y Bolsonaro

El candidato presidencial, además se refirió a otros temas en la entrevista brindada al programa Corea del Centro.

"Terminas con la clandestinidad al legalizarlo", opinó Fernández al hacer mención al aborto.

"No quiero que se muera ninguna mujer más", señaló al ampliar sobre el tema.

"Hay que legalizar, pero hay que dar un primer paso despenalizando", sentenció el candidato del Frente de Todos.

💻“Tengo la decisión política de despenalizar y legalizar el aborto porque no quiero que se muera ninguna mujer más. Lo primero debería ser despenalizar para terminar con la clandestinidad. No podemos obviar lo que está pasando. Es un problema de salud pública”, @alferdez pic.twitter.com/o04qGVxTVP — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 13, 2019

Por último, Fernández criticó a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

"Hay que decirle a Bolsonaro que deje libre a Lula. Siempre nos vamos a llevar bien con Brasil, pero Brasil es una coyuntura en la vida de Brasil, como Macri lo es para la Argentina", explicó.

"Celebro que un misógino y violento hable mal de mí", sentenció.