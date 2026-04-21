El partido de una ministra de Rolando Figueroa se reúne esta semana y piensa en candidatos para 2027

El Frente Grande, uno de los partidos que se alineó con La Neuquinidad, el espacio que respalda la gestión del gobernador Rolando Figueroa, se reunirá este sábado para reiterar su apoyo e integración en el oficialismo de la provincia.

El encuentro se desarrollará en la ciudad de Neuquén, en un evento que servirá también para presentar un grupo de mesas locales que tendrán presencia en las principales ciudades del interior.

El Frente Grande se reúne y piensa en el interior de Neuquén

«Estamos trabajando mucho para llevar el partido a las localidades de la provincia», le contó a Diario RÍO NEGRO el director provincial de Protección al Consumidor y secretario general del Frente Grande, Pablo Tomasini.

La actividad fue anunciada para las 10 en el salón de AMUC de la capital neuquina y podría contar con la presencia del gobernador Figueroa, aunque esta posibilidad todavía no fue confirmada.

La modalidad del encuentro sería similar a lo que ya hicieron otros espacios que también forman parte de la alianza oficialista y ratificaron su respaldo al mandatario de cara al próximo año, como el PRO y Comunidad.

Tomasini precisó que, además de confirmar el acompañamiento a La Neuquinidad, la idea del encuentro es mostrar el trabajo de «interiorización» que está realizando el partido.

Con la expectativa electoral para el 2027 en aumento, comentó que el espacio está «mucho más firme» que hace tres años, cuando acompañó la candidatura de Figueroa a gobernador.

A propósito de esa afirmación, recordó la unificación de otras propuestas con el Frente Grande, como Compromiso Neuquino y Neuquén Futura, agrupación que conducía el ahora vicepresidente del partido y subsecretario de Cambio Climático de la Provincia, Santiago Nogueira.

«La idea es lograr un espacio que fortalezca la idea de un segundo mandato del gobernador y, además, llevar listas propias en todos los lugares donde podamos competir en un esquema parecido de colectoras», destacó el dirigente que además es funcionario del Ejecutivo.

El partido viene de ratificar autoridades hace unas semanas. La presidencia está a cargo de la ministra de Educación, Soledad Martínez, su principal referente en la provincia.

El Frente Grande, entre La Neuquinidad y la agenda nacional

De acuerdo a Tomasini, entre las mesas locales que se presentarán este sábado, habrá dirigentes de Chos Malal, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul. También se aguarda la participación de militantes de «localidades medianas y chicas» donde se busca hacer pie.

Sobre los motivos para continuar en La Neuquinidad, destacó «la transparencia» de la actual administración y las políticas tendientes a lograr «una mayor igualdad de oportunidades».

Resaltó a su vez las medidas tomadas en el plano educativo, como los programas de becas, y el impulso de la obra pública, principalmente con la construcción de nuevas rutas pavimentadas. «A través de la regionalización se está buscando derivar las ganancias de los sectores con mayor renta a otras zonas de Neuquén que necesitan inversiones importantes», agregó.

Consultado por el plano nacional, donde el Frente Grande también tiene participación, dijo que por ahora no está en el radar de la versión neuquina del partido. De todos modos, señaló que la conducción en el resto del país está a cargo del intendente de Ensenada, Mario Secco, «muy cercano a la figura de Axel Kicillof».

«En este momento tenemos la mira puesta en lo provincial, ese va a ser nuestro motor. Después analizaremos qué sucede con la elección presidencial», dijo Tomasini, quien adelantó la posibilidad de presentar candidatos propios para las dos bancas de diputados que Neuquén pondrá en juego el año que viene.

El partido organizará un evento este sábado luego de renovar autoridades hace unas semanas. No descartan que asista el gobernador. Fuerte expectativa por la expansión en el interior.