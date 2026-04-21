Otra vacante en el Poder Judicial de Neuquén: se jubila una jueza de Familia

La titular del juzgado Nº 2 de Familia, Niñez y Adolescencia de Zapala, Gloria Anahí Martina, presentó su renuncia al cargo a partir del 1 de septiembre próximo para acogerse a los beneficios de la jubilación. Generó así una nueva vacante que será cubierta por concurso del Consejo de la Magistratura de Neuquén.

Mientras tanto, la subrogará el juez civil de la ciudad, Marcos Agustín Recupero, informaron fuentes judiciales.

Martina, oriunda de Chaco, ingresó al Poder Judicial de Neuquén luego de ganar el respectivo concurso en 2009. Atravesó pedidos de jurado de enjuiciamiento y en 2012 la Legislatura le rechazó el pliego para ascender a camarista, lo que generó críticas de organismos de derechos humanos y de la Asociación de Magistrados quienes salieron a darle su respaldo.

De acuerdo con las estadísticas del 2024, últimas disponibles en la web, ese año ingresaron al juzgado 1.395 causas, en su mayoría (611) por la ley 2785, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar.

También se le dio ingreso a 244 causas de reclamo por alimentos y 132 por divorcios.

Otras dos vacantes

En Zapala hay otros dos cargos vacantes, en diferentes fueros. El concurso más avanzado tiene como objetivo cubrir el juzgado del Fuero Procesal Administrativo del Interior, que ocupó Matías Nicolini hasta diciembre del 2023 cuando asumió como ministro de Seguridad.

En marzo pasado la Legislatura rechazó el pliego de Cristian Hugo Caminos, quien ganó en el Consejo de la Magistratura pero no pasó el filtro político.

El nuevo concurso lo lidera la abogada Ángela Cuevas Sebastiano. Sólo resta la etapa de la entrevista personal con las y los consejeros.

Mientras el puesto permanece vacante, lo subrogan los jueces del fuero procesal administrativo de la capital provincial.

En tanto, recién está en sus inicios el concurso para cubrir el cargo de juez o jueza de Ejecución Penal del Interior. La inscripción estará abierta del 27 de abril al 4 de mayo próximos.

La anterior competencia para este puesto se declaró fracasada porque al candidato con más chances de ganar le iniciaron un juri en Mendoza, su provincia de origen.

La cuarta fiscal

Por otra parte, este martes las y los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura entrevistarán a Julieta González Schlachet, ganadora de uno de los numerosos concursos para designar fiscal del caso que se realizaron últimamente. Es ahora asistente letrada en la fiscalía de Delitos Ambientales.

Los diputados ya aprobaron los pliegos de María Paula Yerfino y Lorena del Carmen Juárez para fiscales del caso de Neuquén, y espera su turno de pasar por el recinto el de Federico Cúneo para Cutral Co.