Inauguraron 300 cuadras de asfalto en el barrio Z1 de Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron este lunes 300 cuadras pavimentadas en el barrio Z1. La obra consolida la infraestructura vial en este sector del oeste de la ciudad y alcanza la cobertura total del asfalto planificado para las calles internas.

A través de un comunicado oficial, el intendente destacó que el proyecto fue concebido de manera integral, ya que cada calle intervenida incorporó cordón cuneta, badenes y pluviales, además de las conexiones domiciliarias de agua y cloacas necesarias para completar el esquema de servicios básicos. “Esto es mucho más que la capa asfáltica; cada intervención mejora la calidad de vida de los vecinos”, expresó Gaido.

Inversión conjunta y nuevos anuncios para el barrio Z1 de Neuquén

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa subrayó la importancia de la administración eficiente de los recursos municipales, lo que permite la ejecución de planes de obra conjunto con la provincia. En este marco, el mandatario anunció que el desarrollo de Z1 continuará con nuevas inversiones en infraestructura pública, entre las que destacan la construcción de escuelas, una comisaría y nuevas soluciones habitacionales.

“Un municipio bien administrado nos permite realizar estas obras y nosotros tenemos que acompañar con el crecimiento que va generando las mejoras en los servicios”, sentenció Figueroa.

Desde el área de Infraestructura y Planeamiento Urbano se detalló que la finalización del asfalto interno es el cierre de un plan que comenzó con la adecuación de las arterias de acceso. Previamente, se habían pavimentado las avenidas 1° de Enero, 1° de Mayo y Poliansky, lo que facilitó la integración del barrio con el resto de la capital y permitió la circulación de las unidades del sistema de transporte público COLE por el sector.

El evento contó con la participación de vecinos, quienes recordaron las dificultades de accesibilidad que presentaba la zona en días de lluvia y destacaron que la nueva infraestructura garantiza mayor seguridad y mejores condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en el barrio.