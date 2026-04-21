El Ipross paga reintegros, y promete regularización y mejoras en los valores

El instituto informó de las fechas de cortes de las solicitudes para el pago de los reintegros al mes siguiente. Foto: M. Ochoa

El año pasado, la obra social provincial abonó 10.000 millones de pesos a sus afiliados por aquellas prestaciones que no tienen coberturas directas del Ipross. Se trata de los llamados «reintegros» y sus pagos -generalmente- requieren meses de tramitación.

Esta semana, el organismo provincial terminará de cancelar presentaciones de marzo y, en los días previos, se completaron restituciones solicitadas en enero y en febrero.

El instituto, que preside Ivana Porro, resaltó esa situación en una gacetilla gubernamental y aseguró la regularización en los futuros reintegros. Prometió un “esquema ágil de resolución”, precisando que las presentaciones en las delegaciones tienen un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de la prestación realizada.

Las atenciones a discapacitados

La mayor parte de los reintegros -que en el 2025 totalizaron 10.000 millones- se concentran en prestaciones vinculadas con afiliados con discapacidad por atenciones por parte de enfermerías, acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios.

En el primer trimestre del 2026, los reintegros requeridos sumaron 2.714 millones. Un promedio de unos 905 millones mensuales.

La mayor concurrencia a las delegaciones se vinculan con presentaciones y reclamos por los reintegros de prestaciones. Foto: M.Ochoa

El 91% se corresponde con las atenciones a los discapacitados, que totalizaron 2.483 millones. Enero se acumuló el mayor número de presentaciones, alcanzando 932 millones, en 2.420 requerimientos. Fueron 707 millones en febrero y 844 millones en marzo.

Por su parte, los reintegros restantes -un 9%- son atenciones generales, que acumularon atrasos de hasta tres meses.

Desembolsos 905 Millones mensuales es el promedio de los pedidos de reintegros en el periodo enero-marzo.

91% Corresponden a prestaciones a los afiliados discapacitados, como enfermería y acompañantes.

El pago anunciado alcanza 231 millones por 2.663 tramitaciones en el período enero-marzo, representando unos 87 mil pesos por factura elevada.

En el inicio de abril, el organismo prestacional -según su información- devolvió 64,36 millones por 694 prestaciones de enero; días después, abonó 68,45 millones por 887 atenciones de febrero y, al final, se programó restituir esta semana casi 99 millones por prestaciones de febrero.

Los plazos de cortes

Las solicitudes presentadas comprenden rehabilitaciones, terapias, traslados, alojamientos, prótesis, medicamentos esenciales y determinadas prácticas autorizadas.

Este lunes, numerosos afiliados asistieron a las delegaciones, a partir de que las autoridades del Ipross requerían esas presencias si todavía no había percibido presentaciones para “revisar cada caso y brindar una solución”, indicaba la gacetilla.

Por otra parte, en ese comunicado, el organismo admitió “atrasos en los valores de reintegros” por el “aumento de los costos” y, por eso, se informó de la evaluación de “actualizaciones en los montos de cobertura de ciertas prestaciones”.

Además, en su plan de organización, la obra social informó de los cortes para sus liquidaciones. Los trámites de las prestaciones por discapacidad deben presentarse antes del día 10 para su cobro al mes siguiente, mientras que en los generales la fecha límite será el 15.