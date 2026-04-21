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Necrológicas de hoy, martes 21 de abril de 2026

Las necrológicas del día de hoy, martes 21 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Chanqueo, Elisa

Falleció en Gral Roca a los 83 años de edad. Sus familiares participan el fallecimiento comunicando que sus restos velados en salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura el 19/04 en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

Pintado, Francisca

Falleció en Gral Roca a los 93 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en salón Helios de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 HS en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

Aguero, Josefina

Falleció en Gral Roca a los 92 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 15 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

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