Múltiple choice y orden de mérito, así son los exámenes para residencias en Salud de Río Negro

Cerca de 90 inscriptos a residencias en salud están habilitados para rendir hoy en Cipolletti. Foto: Archivo

Los inscriptos para residencias en Salud en Río Negro que optaron por especialidades de medicina y enfermería tendrán hoy la instancia de examen presencial en Cipolletti y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como primera instancia en busca de una de las 73 vacantes disponibles.

Por primera vez el ministerio de Salud realizará un examen provincial, luego de que el gobierno nacional el año pasado desarticuló el programa federal de residencias en salud que establecía un único examen para todo el país.

Este martes serán en simultáneo los exámenes para medicina y enfermería a partir de las 8, en la Facultad de Ciencias Médicas de Cipolletti y en Reconquista 556 de CABA, donde la coordinación Provincial de Desarrollo Humano del Ministerio de Salud, que conduce Renata Scalesa, dispondrá de toda la logística para la prueba, que es el primer paso del proceso en el que se anotaron 172 personas.

El 28 de abril es la instancia virtual para los anotados en kinesiología, salud mental comunitaria y salud pública veterinaria.

“El examen es provincial, es múltiple choice, cómo siempre, luego sigue la etapa de entrevistas y análisis de antecedentes”, explicó Scalesa a Diario RÍO NEGRO.

La funcionaria dijo que luego de estos pasos, se confecciona un orden de mérito por especialidad, para acceder a las vacantes.

Río Negro dispuso en su oferta académica 18 especialidades médicas y no médicas. El área que despertó más interés es anestesiología, según las planillas de inscriptos habilitados para rendir a las que accedió este diario. Además hay múltiples anotados para cirugía general, clínica médica, medicina general, ortopedia y traumatología, pediatría, tocoginecología, neonatología, terapia radiante y diagnóstico por imágenes, junto a salud mental comunitaria, kinesiología, salud pública veterinaria.

En el caso de enfermería que también tiene amplia demanda, junto con la inscripción los interesados debían optar por una especialidad entre enfermería familiar y comunitaria; cuidados críticos neonatal; ó cuidados críticos de adultos.

Entre los 172 anotados, 116 aspiran a una vacante en especialidades médicas, 19 para enfermería, 25 de salud mental comunitaria y 12 para kinesiología.

Las vacantes en las residencias están distribuidas en los hospitales de Bariloche, Cipolletti, Viedma, Roca, El Bolsón, Las Grutas, Sierra Colorada y General Conesa.

Los futuros residentes en salud de la Provincia podrán tomar los cargos a partir del 1 de julio y contar con el título de grado definitivo en el caso de los médicos y en enfermería pueden acceder aún si cursan el último año de la licenciatura o si están en etapa de realizar trabajos finales o tesis.