Alberto Fernández: Macri «tiene muy poca capacidad para entender el daño que ha causado»

El presidente Alberto Fernández sostuvo que el exmandatario Mauricio Macri "tiene muy poca capacidad para entender el daño que ha causado" y consideró también que "no tiene sentido" que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "le haya prestado semejante dinero" al país durante la gestión de Cambiemos.

"No me gusta mucho hablar de él; son tantas las cosas disparatadas que dice que no tiene sentido", dijo Fernández al canal C5N, en una entrevista emitida hoy.

El jefe de Estado se pronunció en esos términos en relación a expresiones de Macri acerca de que si Juan Domingo Perón viviera se "anotaría" en Juntos por el Cambio.

"Además tiene muy poca capacidad para entender el daño que ha causado", dijo Fernández sobre su antecesor en el cargo.

"Macri tiene una actitud negacionista con la dictadura"

Sobre la conmemoración del Día de la Memoria, y al igual que la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernández destacó la publicación del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien ese día recordó el secuestro que vivió su padre.

Fernández aseguró que ese testimonio de Rodríguez Larreta se diferencia con el expresidente de Boca quien tiene "una actitud negacionista con la dictadura", declaró, "de pensar que el tema de los derechos humanos es un curro hasta creer que no hayan desaparecido tantos".

Pese a ello,consideró que las diferencias entre los dirigentes de Juntos por el Cambio son menores que sus simulitudes. "No los veo diferenciándose en otras cosas, por ejemplo, sobre el rumbo que tiene que tomar la economía, ni en hacer autocritica sobre lo que hicieron en materia económica y social", completó.