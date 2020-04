Alberto Fernández: "No somos ladrones, no somos corruptos"

El presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde que "el que quiera hacer plata, que no se dedique a la política" y dijo que lo sucedido con compras realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social "no puede pasar nunca más".

"Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos, si hay un corrupto entre nosotros lo identificaremos y lo sacaremos del gobierno. Ya el ministro (Daniel Arroyo) tomó acciones sobre lo que pasó. Eso que pasó no puede volver a pasar nunca más y si alguien hizo esto adrede, en esto soy implacable", afirmó el jefe de Estado en diálogo con C5N.

Sobre el encuentro con Cristina

También destacó su encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como "una mujer de una gran experiencia, de una gran inteligencia y además una amiga".

El jefe de Estado comentó que habló "de todo" con la ex presidenta, entre otros temas del aumento de precios y de cómo hacer "para que los vivos no se abusen de los argentinos".