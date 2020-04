Tras el escándalo de sobreprecios, Arroyo echa a quien autorizó las compras

El presidente salió ayer a respaldar al ministro Arroyo tras el escándalo.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia al secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, en medio de la investigación interna para determinar responsabilidades sobre los enormes sobreprecios que pagó el Estado por alimentos destinados a la ayuda social.

Es la primera víctima de este complejo entramado denunciado ayer por todos los medios.

La decisión de Arroyo es el resultado del sumario que comenzó el ministro ayer tras hablar con el presidente Alberto Fernández. Al mismo tiempo, Arroyo decidió avanzar con una revisión de los "circuitos administrativos" para ver cómo es que se acordó pagar las sumas de dinero mencionadas.

La polémica dejó expuesta la organización interna del Ministerio de Desarrollo Social, donde atienden distintas terminales de poder. No faltó el aporte del sector privado para terminar de entender las causas de esta maniobra. “Acá no hubo error. Son las coimas que siempre se pagan en la Argentina", señaló el empresario -aliado al actual gobierno- Victor Fera en una reciente entrevista realizada por el diario La Nación.

"Acá hubo una licitación y el problema no es que no me llamaron, sino los precios que terminaron pagando. Y no me digan que hubo un error. Son las coimas que hubo toda la vida en la Argentina. Le pasó en su momento al gobierno de Macri y ahora le pasa a Alberto. Ojo, yo estaba a muerte contra Macri, pero al actual gobierno tampoco le voy a dejar pasar todo", asegura el empresario de la alimentación en dialogo con La Nación.

Desde el Gobierno no descartan que se profundicen las investigaciones y que más funcionarios puedan dar un paso al costado, teniendo en cuenta el escándalo golpeó de lleno al Gobierno de Fernández.

Hay que destacar que, tras conversar con Arroyo, el presidente respaldó a su ministro, pero advirtió que ordenará que el Estado no pueda comprar insumos por encima de los precios testigos fijados por la SIGEN. "Esta compra que se hizo, todavía no se pagó. Di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se le plante al Estado en una situación como la que estamos viviendo", sostuvo ayer el mandatario en diálogo con TN.