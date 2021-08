Alberto Fernández y una misteriosa frase sobre el posible embarazo de Fabiola Yañez

Semanas después de que se viralizaran las fotos, aún no hay anuncios oficiales respecto del posible embarazo de la primera dama, Fabiola Yañez. Sin embargo, y a pesar del hermetismo, el tema sigue generando repercusión.

En esta oportunidad, le tocó al presidente Alberto Fernández hablar del tema que, lejos de despejar dudas, aún generó más controversia.

El mandatario emitió una frase escueta al respecto, en medio de una entrevista para Radio 10. Consultado por el periodista Pablo Duggan, Fernández volvió a jugar al misterio.

"Usted sabe que yo fui papa. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. A veces no se duerme. La pregunta es. Si quiere la contesta y si quiere no. Usted está preparado?", preguntó el comunicador.

A lo que el presidente respondió: "Mirá para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma".

Duggan repreguntó: "Pero, novedades por ahí?". "No sabemos. esperemos, esperemos", replicó Alberto Fernández.

Si bien había trascendido que en breve iba a hacerse un anuncio oficial al respecto, por el momento se decidió mantener la información a resguardo. De todas maneras, el entorno de la familia presidencial lo habría confirmado.