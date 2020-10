Alejo Tabares, de la Liga Confluencia a Primera

En 2017 y con apenas 16 años, Alejo Tabares se ganó un lugar en la banda izquierda del equipo de la Liga Confluencia del Deportivo Roca. El martes pasado, y luego de dos años en las inferiores de Lanús, tuvo la oportunidad de mostrar su talento con el equipo de primera en un amistoso ante Arsenal y no defraudó. Debut con gol en un amistoso televisado para que su familia en Roca se emocione hasta las lágrimas.

Hoy, con 19 recién cumplidos, ‘Pilín’ está a un paso de cumplir el sueño de cualquier chico: jugar en Primera. Aún así, el pibe mantiene los pies sobre la tierra y asegura: “Esto no es nada. Todavía tengo mucho camino por recorrer, quiero seguir creciendo”.

Alejo arrancó a jugar al fútbol con sus amigos de las 126 Viviendas en Cimac de la mano de Alejandro “Pelusa” Achares. De ahí pasó al Naranja donde desde muy chico deslumbró por la banda izquierda hasta que el equipo de captación de talentos del Granate lo vio durante un paralelo del Mundialito y lo invitaron a probarse en Buenos Aires.

“Tengo recuerdos enormes de los dos clubes. En la Confluencia me hizo debutar Leo Serrano. Me acuerdo de Mario Cesarín y el botinero Fantini, todos me dieron mucha confianza”, cuenta el zurdo mientras hace memoria y agrega: “Estábamos jugando uno de los partidos del paralelo contra Atlético Regina, jugué bien y apenas terminó se me acercó la gente de Lanús para decirme que tenía que viajar con ellos para probarme en Buenos Aires”.

Durante dos semanas en el predio del Granate, Tabares tuvo buenos rendimientos, se adaptó rápido, expuso su ida y vuelta por la izquierda y finalmente se ganó un lugar.

“Al principio estuve en la pensión del club pero ahora estoy viviendo en una casa en Capital. Cuando llegué arranqué en la sexta, el año pasado me pasaron a Tercera y ahora ya estoy con el plantel de Primera acostumbrándome a los movimientos y agarrando ritmo”, detalla.

Con 16 años, Obrero Dique lo sufrió en un partido de la Conflu.

Con respecto a estar lejos de la familia, Alejo cuenta que es difícil pero está centrado en el objetivo: “Cuesta pero te vas acostumbrando. Cuando realmente querés algo lo hacés de corazón. Mi familia me apoya siempre, me mandan mensajes y a veces me vienen a visitar, tengo todo su apoyo”.

Justamente mamá, papa y su abuela fueron los que más disfrutaron el martes cuando lo vieron por televisión anotar su gol .

Consultado por ese momento, Pilín contó: “Tiró el centro el Gato Lodico, la fui a buscar, metí el cabezazo y cuando veo que el arquero da el rebote, aproveché para puntearla. Fue una alegría inmensa, no me lo esperaba, en mi casa estaban todos contentos llorando y emocionados”.

Si bien fue un partido amistoso, para Tabares es especial de todas formas. “Fue una experiencia muy linda, Ahora tengo que seguir trabajando y mucho para mantenerme”, advirtió.

En los últimos años Lanús se caracterizó por darle lugar a muchos pibes de inferiores y el acompañamiento de los más experimentados es fundamental. Ahora, Tabares comparte plantel con Lautaro Acosta, José Sand y Fernando Belluschi, entre otros.

“Son todos excelentes personas, siempre nos están enseñando y alentando. Nos corrigen y aprendemos mucho. El que más habla es el Laucha (Acosta), que nos dice que estemos tranquilos y nos dan confianza”, cuenta y agrega que con Pepe Sand estuvo hablando del Depo y de la vez que vino a ver a su hermano.

También tuvo un paso por la Selección Argentina Sub-18.

Gracias a sus buenas actuaciones en las inferiores del Grana, Alejo tuvo la oportunidad de ser convocado con la selección argentina sub-18 para jugar el torneo de L’Alcudia 2019.

“Fue un orgullo enorme. No lo podía creer. Nunca me lo imaginé. De un momento para otro estaba con la selección, fue un flash, ja. Dejé la vida”, comenta sobre su paso con la Albiceleste mientras sueña en volver a tener una chance de vestirla. Ayer, volvió a tener minutos cuando ingresó en el complemento del segundo amistoso que jugó su equipo ante Vélez.