Alertan por una nueva modalidad para vender autos robados en Neuquén

El ingenio siempre va de la mano con las estafas, y en Neuquén los defraudadores están al día. La Policía alertó sobre una nueva modalidad para la venta de automóviles en Neuquén, que además del uso de las redes sociales y las páginas de compra venta, ahora se hacen los negocios en la vía pública o alquilan departamentos por día para realizar transacciones, para que las víctimas no puedan volver a contactar a sus estafadores. Solicitaron a los compradores que tengan más cautela.

En lo que va del año, la policía ya registró cuatro hechos similares. El comisario inspector Miguel San Martín, jefe del departamento de Sustracción de Automotores, advirtió que los episodios se dan cada dos meses aproximadamente y que las circunstancias fueron similares en todos ellos. El último se detectó ayer por la tarde cuando una mujer fue a realizar los trámites para una transferencia en un registro del automotor en Plottier y se enteró que el vehículo que intentaba poner a su nombre había sido robado la semana pasada en Cipolletti.

El comisario detalló que la mujer lo compró "de buena fe" el fin de semana. "Nos dijo que vio un vehículo publicado en internet a un precio muy bajo y se puso en contacto con el vendedor, se encontraron en un lugar público y concretaron la transacción", detalló.

San Martín explicó que el estafador le entregó documentos apócrifos y entre ellos un formulario 12 vencido. Este documento es la conocida verificación policial, en ese contexto, el comisario explicó que el papel que exhibió la mujer "era emitido por Gendarmería Nacional" y aclaró que desde agosto del 2018, ese trámite lo hacen exclusivamente la policía, "se puede hacer en las plantas verificadoras de la Policía de Neuquén o las de Río Negro", indicó.

Un precio irracional

Según la víctima el auto que había visto a través de redes sociales era un Fiat Palio modelo 2011, que estaba valuado en 170.000 pesos, casi la mitad del valor de mercado, además por ese precio se pueden conseguir vehículos modelo 2008. Tentada por el negocio la mujer se contactó con el vendedor, pactaron una reunión en la calle y al llegar se encontró con un vehículo distinto al de la publicación, era un Palio Adventure. De todas formas la oferta cerraba y decidió comprarlo.

Cuando llegó al registro confirmaron que los papeles del rodado era falsos y el formulario 12 estaba fuera de vigencia. Desde el registro alertaron a la policía y personal de Sustracción de Automotores asistió a entrevistar a la mujer. Allí constataron que el Palio había sido robado la semana pasada en Cipolletti, por lo que tuvieron que secuestrarlo y enviar un oficio a la fiscalía de la vecina provincia para que sea restituido a su dueño.

El comisario advirtió que los compradores deben ser "más cautos ante este tipo de negocios, porque la víctima tiene un doble perjuicio, pierde el dinero y el bien que compró". Además explicó que los estafadores son difíciles de ubicar porque utilizan perfiles falsos para realizar las publicaciones y luego los borran.

"Hacen este tipo de negocios los fines de semana y en lugares públicos para que no se pueda verificar la documentación en alguna oficina y para que después no los puedan volver a contactar. Tuvimos un hecho en el que los delincuentes alquilaron un departamento por día para concretar el negocio y cuando la víctima de la estafa volvió al domicilio para reclamar, no pudo volver a contactar al estafador", finalizó.