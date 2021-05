Alexander Caniggia renunció a «MasterChef Celebrity»

Desde el inicio de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity", Alexander Caniggia se perfiló como uno de los participantes preferidos por el público y candidato a llevarse el trofeo por su desempeño en la cocina. Sin embargo, se supo que decidió dar un paso al costado y abandonar el reality. "No se enojó con nadie. Simplemente, renunció", le confió su representante, Fabián Esperón, a Noticias Argentinas y negó los rumores que aseguraban que el joven de 28 años había discutido con las autoridades del ciclo.

Según trascendió, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se ausentó en las grabaciones de esta semana, dispuesto a no continuar en la competencia. Además, hizo un descargo en sus redes sociales, haciendo referencia a su paso por el programa. “Donde pisa el más pij... siempre deja huella. Ya sea en Buenos Aires o en la lujosa Marbella. Miren esta cara que no encontrarán una más bella. Tengo todo lo que tiene que tener una estrella”, escribió.

Como si esto fuera poco, comenzaron a circular versiones que sostienen que "El Emperador" -como se autodenomina- podría incorporarse al elenco de "ShowMatch: La academia", del que forma parte su hermana melliza, Charlotte.

El año pasado, Alex trabajó para LaFlia en "Cantando 2020" y renunció luego de tener un fuerte enfrentamiento con Oscar Mediavilla. "Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato, amigo querido, porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo. Eso no te hace más vivo, te hace más tonto", le dijo el productor musical, por la forma en la que el participante hablaba en sus previas.

Pero como el mediático no daba el brazo a torcer, Mediavilla perdió la paciencia. "No te haces más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame", disparó. Mientras que Alex retrucó: "Yo no seré Pavarotti pero vos no sos el productor de los Guns' Roses".

La discusión siguió en las redes sociales y Alexander decidió no presentarse a una de las galas, motivo por el que quedó automáticamente eliminado. En "MasterChef" mostró una faceta mucho más tranquila de su personalidad y más allá de algunos entredichos con el jurado o con sus compañeros, se lo veía cómodo en el programa que conduce Santiago Del Moro. Habrá que ver cuáles fueron los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado.