Alimenta a perros callejeros y la municipalidad de Zapala la multó por 12.000 pesos

Margot Betancurt, una vecina de Zapala, recibió una multa de 12.000 pesos por darle de comer todo los días a los perros callejeros que están afuera de su casa. Además, había instalado una cucha para uno de los animales que tiene problemas de salud.

“Desde que me llegué a esta vivienda hace 40 años que ayudo a los perros callejeros, yo tengo nueve perros, no me puedo hacer cargo de más. Yo saco la comida en una fuente y vienen un montón de perros. Yo había habilitado una casita que yo misma fabriqué para un perrito que tiene artrosis, camina poco y para que duerma ahí porque el invierno es crudo”, explicó Betancurt.

El municipio la intimó a que retire inmediatamente la casa del perro, el agua y todos los objetos para los canes. La ciudad de Zapala tiene una alta población de perros callejeros, que pese a los dispositivos de castración gratuita, siguen multiplicándose.

“De la multa yo tengo que hacer un descargo pero si yo sigo alimentando a los perros me van a multar. Es un aviso, pero quiere decir que no puedo. El no poder me afecta a mi pero más le afecta a los animales de la calle. El municipio en vez de ayudar pone trabas”, indicó Margot.

En Zapala hay proteccionistas de animales como Causa Común que ayudan con la castración de los perros, con los post-operatorios y para encontrarles un hogar. Margot también ayuda al acercar los animales a zoonosis para que sean esterilizados, por lo que no contribuye a la reproducción de los mismos.

Cuando los empleados del municipio le entregaron la intimación, Betancurt les preguntó qué iban a hacer con los perros, si tenían alguna solución. Pero no obtuvo respuesta. “Los perros no atacan, son domésticos. Lo que sí a mi mamá la esperan, ya saben cuando va con la comida, no es que se quedan ahí en la puerta todo el día”, explicó Daniela Luján, hija de Margot.

Desde el Juzgado de Faltas de Zapala le manifestaron a Luján que la ordenanza establece que si una persona alimenta a un perro de la vía pública se considera su dueño y que tiene que hacerse responsable del mismo. La proteccionista de Neuquén capital “Derecho Animal” colaborará con Margot para confeccionar el descargo que se presentará en la Municipalidad de Zapala. “Ella lo que quiere es seguir dándoles de comer o que alguien se haga cargo”, concluyó su hija.