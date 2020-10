All Blacks ganó en el Tres Naciones y conquistó la Bledisloe Cup

Los All Blacks vencieron a Wallabies en el estreno del Tres Naciones y anticipó la conquista del Bledisloe Cup. Gentileza

El seleccionado de Nueva Zelanda venció hoy a Australia por 43 a 5, después de un primer tiempo favorable de 26 a 0, en el inicio del certamen Tres Naciones de rugby, que se realiza en tierra australiana y en el que participa Argentina, obteniendo la Bledisloe Cup, trofeo que ambos países juegan anualmente.

El partido se jugó en el ANZ Stadium en Sydney, con capacidad para 83.000 espectadores pero sólo ocupado por 25.000 a causa de los protocolos sanitarios por la pandemia de Coronavirus, con el arbitraje del neozelandés Ben O'Keeffe.

Los puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries Richie Mo'unga (2), Karl Tuinukuafe, Dan Coles, Rieko Ioane y Jordie Barrett, cinco conversiones y un penal de Mo'unga. El local sólo sumó un try con Noah Loesio.

Por la segunda fecha del Tres Naciones, que en está ocasión no es el Rugby Championship por la deserción del seleccionado campeón mundial de Sudáfrica, Wallabies y All Blacks volverán a jugar el sábado en el Suncorp Stadium de Brisbane a las 5.45, en el cuarto juego de la Bledisloe.

Los Pumas recién debutarán el 14 de noviembre frente al seleccionado de Nueva Zelanda, por la tercera fecha y a partir de las 3.10 en el Bankwest de Sydney.

La Bledisloe Cup quedó por decimoctava vez en fila en poder de los All Blacks ya que se define al mejor de cuatro cotejos y Nueva Zelanda de local igualó 16 a 16 en Wellington y ganó 20 a 7 en Auckland, sumando un nuevo triunfo hoy logrando un 2-0 en victorias que ya es inigualable y el cuarto juego sólo será un trámite.

El partido se definió en el primer tiempo, con un Nueva Zelanda arrasador guiado por un notable medio apertura como Richie Mo'unga quien hizo dos tries y estuvo muy cerca de sumar un tercero, desbordando por donde quiso a la defensa wallabie bajo la lluvia.

La unión de la capacidad y precisión de los All Blacks y los errores de los locales, con pérdidas de balones inexplicables, hicieron de ese primer tiempo una exhibición de los neozelandeses que se retiraron con un 26-0 con el triunfo asegurado.

El segundo tiempo más que nunca completó el partido, las acciones no tuvieron la continuidad del primero, los All Blcks no jugaron con la misma intensidad, aunque volvieron a quebrar el ingoal local, y el juego se hizo confuso.

Para destacar en Australia los estrenoscomo titulares del medio scrum Noah Loesio, nacido en Nueva Zelanda,y el centro Irae Simone. El wing All Blacks, Caleb Clarke, el nuevo Jonah Lomu para muchos, pasó inadvertido en las acciones.

Nueva Zelanda, el candidato a ganar el certamen, hizo la diferencia en el comienzo del Tres Naciones y con punto bonus ofensivo sumando cinco puntos, esperando el nuevo partido frente a los locales y los dos ante Los Pumas.