"Amor en tiempos de Tubby": el final de una trilogía sobre el amor

El grupo de danza teatro Púlsar se propuso hablar del amor. Y para ello encaró una trilogía de obras que abordaron el tema desde distintos lenguajes.

“La historia de mis afectos” y “Vestigios” fueron las dos primeras piezas, una de danza teatro y la otra de danza contemporánea. En tanto que mañana estrenará la última obra de la trilogía “Amor en tiempos de Tubby”, una obra mucho más volcada al teatro que a la danza.

La cita es a las 21:30 en el teatro Ámbito Histrión (Chubut 240) y se repetirá durante todos los sábados del mes.

“Amor en tiempos de Tubby” es, según la directora, la descripción del amor en la época en la que el chocolate Tubby era furor, es decir entre mediados de los ‘80 y mediados de los ‘90.

“Habla de la historia de una pareja que se conoce en la infancia y de cómo esa pareja llega a hoy, 2019. Cuenta el intento de poder recuperar ese amor y todo lo que se fue perdiendo”, resumió Paula Boselli en diálogo con “Río Negro”.

“Los recuerdos invaden a esta pareja que intenta recuperar el erotismo perdido. Lo que comenzó como un juego, se transformará en una verdadera odisea que les llevará a preguntarse, ¿dónde quedó el amor?”, adelanta la sinopsis de la obra que se cerrará la trilogía de Púlsar Danza Teatro.

Y como se trata de contar recuerdos, pero también de contar una historia del presente la obra cuenta con saltos temporales constantes.

“La obra continuamente va del presente al pasado y todo lo que es pasado hace referencia a publicidades y video clips de esa época, que es lo que consumíamos los adolescentes porque no existía otra cosa, no existían las redes”, agregó Boselli sobre la puesta que está inspirada en su propia historia.

Más allá de su argumento, “Amor en tiempos de Tubby” es una comedia. “Es una gran comedia, para matarse de risa”, aseguró la directora.

Claro que por la época que aborda hay un público que seguramente la va a poder disfrutar de una forma muy especial.

“Es recomendada para +35 años pero los que no tienen esa edad también se divierten desde otro lado”, confió Boselli al tiempo que resaltó: “los que tengan 35 van a sentirse totalmente identificados con esas cuestiones que en ese momento nos marcaron a todos”.

Para agendar

Estreno: este viernes a las 21:30.

Próximas funciones: sábados 21 y 28 de Septiembre, también a las 21:30.

Lugar: Ámbito Histrión (Chubut 240).

Obra: "Amor en tiempos de Tubby".

Dirección: Paula Boselli.