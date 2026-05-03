Alerta por viento en Neuquén y Río Negro este lunes 4: las zonas afectadas por ráfagas de hasta 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este lunes 4 de mayo. Cuáles son las zonas afectadas.

Según precisó el organismo nacional, varias localidades se verán afectadas por «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h».

A qué hora se esperan las fuertas ráfagas de viento en Neuquén y Río Negro este lunes

Tanto del lado rionegrino como del neuquino, la alerta por viento del SMN rige únicamente para horas de la tarde.

En Río Negro, las zonas afectadas son:

Bariloche.

Pilcaniyeu.

Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



En Neuquén, las zonas bajo alerta por viento este lunes son:

Los Lagos.

Cordillera y Zona Baja de Huiliches.

Cordillera y Zona Baja de Lácar.

Cordillera, Sur y Zona Baja de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Cordillera y Este de Loncopué.

Cordillera y Este de Picunches.

Cordillera y Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Cordillera y Sur de Chos Malal.

Cordillera y Sur de Minas.