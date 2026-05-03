Río Bot: el sistema que permite hacer trámites online en Río Negro desde el celular

El Gobierno de Río Negro puso en marcha Río Bot, un asistente digital que permite realizar trámites, pedir turnos y acceder a programas de manera simple, rápida y directa desde el celular. La herramienta funciona a través de WhatsApp y centraliza distintos servicios en un solo canal, con el objetivo de mejorar la atención y agilizar los tiempos de respuesta.

La presentación estuvo a cargo del gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó la iniciativa a través de sus redes sociales. «Es una nueva forma de hacer trámites: más simple, más rápida y desde el celular. Menos filas, menos vueltas y todo en un solo lugar. Un Estado activo que usa la tecnología para estar más cerca y dar respuestas concretas todos los días», expresó.

La incorporación de Río Bot forma parte del proceso de modernización del Estado provincial.

Un canal ágil para resolver gestiones en Río Negro

El asistente está diseñado para responder a necesidades concretas de los usuarios. A través de la plataforma se pueden:

Iniciar trámites de manera online

Solicitar turnos

Inscribirse en programas provinciales

Acceder a información oficial actualizada

El sistema guía al usuario paso a paso, con respuestas automáticas e inmediatas, sin necesidad de intermediarios.

Para utilizar Río Bot, solo es necesario iniciar una conversación por WhatsApp al número 299 5517490, indicar la consulta y seguir las opciones disponibles.

Menos filas y más cercanía

Desde el Gobierno provincial destacaron que la herramienta elimina barreras habituales en la gestión pública, evita filas, reduce tiempos de espera, simplifica procesos y centraliza la información en un único canal.

Además, está disponible las 24 horas y permite gestionar desde cualquier lugar, un aspecto clave en una provincia extensa como Río Negro, donde la distancia suele ser un obstáculo para acceder a servicios.

«Sabemos que falta, pero este es el rumbo: simplificar las cosas y darle soluciones a la gente«, agregó Weretilneck.