Bizcochuelo saludable de limón en 4 minutos: la versión rápida al microondas con sabor fresco y casero
Una alternativa ideal para quienes buscan algo dulce, liviano y con un toque cítrico sin prender el horno.
El bizcochuelo de limón en microondas se posiciona como una de las recetas más prácticas para resolver una merienda en minutos. Con ingredientes simples y un procedimiento directo, permite lograr una textura esponjosa y un sabor intenso a limón, perfecto para acompañar unos mates o café.
Ingredientes (para 1 porción grande o molde chico)
- 4 cucharadas de harina leudante
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 huevo
- 3 cucharadas de leche
- 2 cucharadas de aceite
- Jugo de medio limón
- Ralladura de limón
- 1 pizca de sal
Paso a paso
- En un bowl apto para microondas, batir el huevo con el azúcar hasta integrar.
- Agregar la leche, el aceite, el jugo y la ralladura de limón.
- Incorporar la harina leudante y la pizca de sal, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.
- Verter en una taza grande o recipiente apto (apenas enmantecado si se quiere desmoldar).
- Cocinar en microondas durante 3 a 4 minutos a potencia máxima.
- Dejar reposar un minuto antes de servir.
Opcional: glasé de limón rápido
- 3 cucharadas de azúcar impalpable
- Un chorrito de jugo de limón
Mezclar hasta lograr una consistencia semi líquida y volcar sobre el bizcochuelo ya cocido.
Claves para que salga bien
- No excederse con el jugo de limón para no alterar la textura.
- Controlar la cocción: si se pasa de tiempo puede quedar seco.
- Se puede sumar semillas de amapola o reemplazar parte de la leche por yogur para un resultado más húmedo.
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