Bizcochuelo saludable de limón en 4 minutos: la versión rápida al microondas con sabor fresco y casero

El bizcochuelo de limón en microondas se posiciona como una de las recetas más prácticas para resolver una merienda en minutos. Con ingredientes simples y un procedimiento directo, permite lograr una textura esponjosa y un sabor intenso a limón, perfecto para acompañar unos mates o café.

Ingredientes (para 1 porción grande o molde chico)

4 cucharadas de harina leudante

3 cucharadas de azúcar

1 huevo

3 cucharadas de leche

2 cucharadas de aceite

Jugo de medio limón

Ralladura de limón

1 pizca de sal

Paso a paso

En un bowl apto para microondas, batir el huevo con el azúcar hasta integrar.

Agregar la leche, el aceite, el jugo y la ralladura de limón.

Incorporar la harina leudante y la pizca de sal, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.

Verter en una taza grande o recipiente apto (apenas enmantecado si se quiere desmoldar).

Cocinar en microondas durante 3 a 4 minutos a potencia máxima.

Dejar reposar un minuto antes de servir.

Opcional: glasé de limón rápido

3 cucharadas de azúcar impalpable

Un chorrito de jugo de limón

Mezclar hasta lograr una consistencia semi líquida y volcar sobre el bizcochuelo ya cocido.

Claves para que salga bien