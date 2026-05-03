Mapa | Dónde fue el trágico choque sobre Ruta 51 este domingo: qué se sabe del estado de salud del camionero

Un trágico choque ocurrió este domingo 3 a la tarde. Un joven murió luego de impactar de frente contra un camión en Mari Menuco. El tránsito se encuentra restringido sobre la Ruta 51. Qué se sabe del estado de salud del camionero.

Según informó Centenario Digital, el hecho se produjo sobre la ruta provincial cerca de la curva que está a pocos metros del acceso de Villa Tenis Club Mari Menuco.

Allí, impactaron de forma frontal un Ford Focus II y un camión Fiat Iveco que transportaba equipamiento petrolero.

Por el siniestro, se reportó que el conductor del auto murió en el acto: tenía 24 años y tenía domicilio en Río Negro.

Qué se sabe del estado de salud del camionero y del tránsito sobre Ruta 51

Por el momento, ninguna autoridad ha informado un parte oficial del choque sobre Ruta 51. Sin embargo, el medio citado indicó que el chofer del camión registró golpes y fue hallado en estado consciente tras el siniestro vial.

El vehículo de menor rodado registró grandes daños materiales, quedando dividido en tres partes sobre la calzada. Mientras tanto, el camión quedó atravesado en una curva.

En el sector intervino personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre, bomberos voluntarios de Centenario y efectivos de Tránsito Villa Obrera desde las 14:30, aproximadamente, horario desde el cual el tránsito se encuentra restringido sobre la Ruta 51.