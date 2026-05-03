Tragedia en Mari Menuco: murió un joven en un choque frontal contra un camión sobre la Ruta 51 este domingo

Un trágico incidente vial ocurrió este domingo 3 de mayo en Mari Menuco. Un joven murió después de haber protagonizado un choque frontal sobre la Ruta 51. Reportan demoras en el tránsito.

Según informó Centenario Digital, el hecho se produjo en horas de la tarde sobre la ruta provincial, a la altura de Villa Tenis Club Mari Menuco.

Allí, impactaron de forma frontal un Ford Focus II y un camión Fiat Iveco que transportaba equipamiento petrolero.

Producto del siniestro, el conductor del auto murió en el acto. La víctima fatal tenía 24 años y trascendió que tenía domicilio en Río Negro.

Por otra parte, el camionero registró algunas lesiones, aunque trascendió que fue encontrado consciente tras el choque.

Tránsito restringido sobre la Ruta 51 por el choque fatal en Mari Menuco

En el sector intervino personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre, bomberos voluntarios de Centenario y efectivos de Tránsito Villa Obrera.

El vehículo de menor rodado registró grandes daños materiales, mientras que el camión quedó atravesado en una curva. Por el operativo, el tránsigo se encuentra restringido sobre la Ruta 51.