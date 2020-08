Analizaron la puesta en marcha del plan Detectar en Cutral Co y Plaza Huincul

La ministra de Salud, Andrea Peve llegó a Cutral Co

La ministra de Salud, Andrea Peve estuvo en Cutral Co para definir la implementación del plan Detectar. Fue recibido por el intendente cutralquense, José Rioseco; su vecino de Huincul, Gustavo Suárez y las autoridades sanitarias.

Después de los anuncios formulados por el gobernador Omar Gutiérrez, que para el caso de Cutral Co y Plaza Huincul, implica la aplicación del Plan Detectar, la ministra de Salud, Andrea Peve llegó a la ciudad. Estuvieron el jefe de Zona Sanitaria, Paulo Rinaudo y el director del hospital Eduardo Serer.

En el encuentro que se hizo en el salón de Acuerdos "Américo Verdenelli" de Cutral Co, las autoridades analizaron la actual situación sanitaria en las localidades, donde hay transmisión comunitaria.

Los funcionarios se encontraron en Cutral Co

Uno de los temas abordados al principio, fue el registro del número de los pacientes recuperados en la comarca petrolera. “Brindar información confiable y fidedigna a la gente es parte de no generar temor, y desde ayer hemos coordinado mejor para que estos errores ya no sucedan y no confundir a la gente y que pueda confiar”, aseguró la ministra Peve.

En el último reporte del comité de Emergencia Provincial del jueves por la noche, se anunciaron los casos de pacientes recuperados -23- que no habían sido cargados. Y a la vez, se sumaron los 27 del día.

En cuanto al plan Detectar, se hará una capacitación de efectores y luego se empezará a recorrer los barrios de las dos ciudades. Allí, las personas encargadas de hacer el relevamiento tendrán que rastrear los síntomas de los vecinos.

Se consultarán patologías respiratorias previas; en función de las respuestas, los encuestadores evalúan si es necesario que concurra al centro de salud para realizarse el hisopado. Así se busca facilitar la detección rápida de casos sospechosos o posibles Covid-19 positivo y su entorno.